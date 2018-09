Pensioni | la brutta notizia | ' addio quota cento' | la mazzata sugli assegni Chi paga

liberoquotidiano

(Di domenica 16 settembre 2018) Tra reddito di cittadinanza, fondi per le famiglie povere e pace fiscale, la manovra è un rebus in cui non tutti i pezzi andranno al loro posto. E a rimetterci potrebbero essere i pensionati. L'ipotesi del ministro dell'Economia Giovanni Tria e dei funzionari del Tesoro, spiega La Stampa, sarebbe quella di rinunciare alla "" (la somma di requisiti anagrafici e contributivi), obiettivo di Matteo Salvini, limitandosi alla uscita agevolata degli over 62 finanziata dalle aziende". La partita è soprattutto politica, perché a quel punto i 5 Stelle "potrebbero accontentarsi di un aumento delleminime" (all'interno del più ampio progetto di "reddito di cittadinanza"), rinviando all'anno prossimo le idee più costose.