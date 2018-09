Pensioni | Brambilla | i fondi per quota 100 a 62 anni

SALVINI - “QUOTA 100 CON 62 ANNI”/ Pensioni - la proposta della Lega ‘corregge’ Brambilla : i costi : SALVINI “Pensioni a quota 100 e al massimo a 62 ANNI”. Ultime notizie, il ministro dell'Interno, ospite presso la trasmissione di Porta a Porta, ha aggiunto “Dalla pace fiscale 20 miliardi"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 12:30:00 GMT)

Quota 100 da sola non basterebbe - per le Pensioni c'è il piano Brambilla : Chi conosce Jack Ma, l’uomo più ricco della Cina? Pochi sicuramente, ma sta di fatto che il magnate cinese con una intervista sul New York Time ha deciso di lasciare il timone di Alibab la famosa piattaforma di e-commerce fondata da lui che vale oltre 400 miliardi di dollari ed è Quotata a Wall Street. Cosa centra Jack Ma con le pensioni italiane? Nulla, se non fosse altro che nel dichiarare di voler lasciare il lavoro, ha detto di non voler ...

Alberto Brambilla : "Le Pensioni di cittadinanza sono una follia" : "Sul fisco secondo me ha ragione Tria: le risorse sono poche, serve gradualità". Alberto Brambilla lo dice sottovoce, e si schernisce: "Io sono un tecnico, poi la politica vedrà cosa fare". Il consulente di Sacconi (e non solo, di molti governi), oggi considerato primo "suggeritore" di Matteo Salvini in fatto di previdenza ("lo dicono gli altri, io ho lavorato con tutti") tanto da essere indicato come il prossimo presidente Inps, ...

Riforma Pensioni 2018/ Quota 100 ed esodati - le parole di Brambilla (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Quota 100 e non salvaguardia esodati, le parole di Alberto Brambilla. Tutte le novità e le news sui temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 17:59:00 GMT)

Pensioni - Alberto Brambilla disintegra Luigi Di Maio : 'Con la sua riforma salta tutto il sistema' : La riforma delle Pensioni firmata Luigi Di Maio , con il taglio degli assegni d'oro, non solo è diversa da quanto previsto dal contratto di governo ma rischia pure di 'scassare il sistema ...

Riforma Pensioni 2018/ Brambilla - assegni d’oro : “con piano M5s salta tutto il sistema” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie e Pensioni d'oro: M5s "tagli sopra i 4mila euro", Di Maio ha così convinto Salvini? Tutte le novità sui temi previdenziali e sulla legge Fornero(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 12:20:00 GMT)

Riforma Pensioni - l’ex ministro Fornero d’accordo con Brambilla : “Non è innovativa. Già praticata dal Governo Monti” : L’ex ministro Elsa Fornero a InOnda (La7) sostiene che la proposta di Alberto Brambila è possibile e che già ai tempi del suo ministero si era parlato di un contributo di solidarietà per sanare una situazione non equa in materia pensionistica L'articolo Riforma pensioni, l’ex ministro Fornero d’accordo con Brambilla: “Non è innovativa. Già praticata dal Governo Monti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Riforma Pensioni 2018/ Caos assegni d’oro : scontro Lega-M5s - Di Maio critica Brambilla (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie: Caos Pensioni d'oro, scontro tra Lega e M5s. Di Maio critica il dossier di Brambilla. Tutte le novità su legge Fornero e temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 09:58:00 GMT)

Pensioni D’ORO - DI MAIO VS LEGA : “SI RISPETTI CONTRATTO GOVERNO”/ Borghi-Brambilla contro tagli eccessivi : PENSIONI d'oro, dossier LEGA: "tagli colpiscono nord e donne". Ultime notizie, il consigliere Alberto Brambilla smonta il piano del Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 19:35:00 GMT)

Pensioni d'oro - dossier Lega : "Tagli colpiscono nord e donne"/ Brambilla smonta il piano del M5s : Pensioni d'oro, dossier Lega: "Tagli colpiscono nord e donne". Ultime notizie, il consigliere Alberto Brambilla smonta il piano del Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 09:50:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018 E QUOTA 100/ Brambilla - “può tornare il contributo di solidarietà” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI e QUOTA 100, oggi 29 luglio. Scontro Di Maio-Tria, Brambilla punta su contributo solidarietà. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 11:53:00 GMT)

Riforma Pensioni e Quota 100/ Cods contro Brambilla (ultime notizie) : Riforma pensioni e Quota 100, ultime notizie. Orietta Armiliato del Cods contro Alberto Brambilla. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 27 luglio(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 16:21:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 100 a 64 anni : la conferma di Brambilla. Niente Quota 41? (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Quota 100 a 64 anni, la conferma di Brambilla. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 27 luglio(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 14:29:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Assegni d’oro - Pennisi : “proposta Di Maio? Meglio quella di Brambilla” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 22 luglio. Roberto Ghiselli parla di Quota 41 e Quota 100: non sono una risposta. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 12:18:00 GMT)