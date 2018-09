ilfattoquotidiano

Pedofilia, 20 cardinali olandesi su 39 sono coinvolti nella copertura delle violenze

(Di domenica 16 settembre 2018) Più della metà deicattoliciè stata coinvoltadi abusi sessuali nei confronti di minori, commessi tra il 1945 e il 2010. A riportarlo è il quotidiano olandese Nrc in un lungo lavoro in cuiriportati i nomi e i cognomi dei 20 porporati– su 39 presenti nel territorio. Stando al rapporto, quasi tutte le persone indicate come colpevoli nonpiù in vita e quattro di queste hanno commessoin prima persona. La portavoce della Chiesa olandese Daphne van Roosendaal – riferisce il Guardian, che riprende la notizia – sostiene che parte del rapporto potrebbe essere confermata. Il caso scoppia a poche settimane di distanza dalla lettera dell’ex nunzio Carlo Maria Viganò che accusava il Papa di essere a conoscenzacoperture dei casi dia Washington. “I nomi di diversi vescovi corrispondono ...