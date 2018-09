Pd | Renzi parla di «fuoco amico» Ma apre alla cena a casa Calenda

"Inchiesta sull'Air Force Renzi". Parla un esperto (controverso) del Mit alla Verità : Sul cosiddetto Air Force Renzi, l'aereo di Stato voluto dall'ex premier e poi dismesso dal nuovo governo ci sarebbe un'inchiesta penale. A rivelarlo al quotidiano la Verità è Gaetano Francesco Intrieri, esperto di aeronautica e voluto da Danilo Toninelli al Ministero dei Trasporti. Intrieri in passato è stato condannato per bancarotta. Secondo la sua versione, la Guardia di Finanza starebbe studiando il contratto da 150 ...

Calenda : "Renzi? Un pezzo di storia - non il futuro. Il Pd parla solo a se stesso - è una parabola in discesa" : Matteo Renzi è "un pezzo di storia" del Pd ma, per quanto potrà continuare a dare un contributo al partito deve avere la consapevolezza "di far parte di una squadra di cui non è più il capitano". Lo ha detto Carlo Calenda nel corso del suo intervento a L'Aria Che Tira. Il futuro del Pd? Per l'ex ministro dello Sviluppo economico "non è il Pd. Il futuro dei progressisti è una formazione nuova".Il Partito ...

Barbara Palombelli a DM : «Darò spazio anche ai populisti. Ho iniziato con Renzi perchè non parlava da tanto e poi Salvini non era disponibile» : Barbara Palombelli A Stasera Italia “ci sarà spazio per tutti“. Barbara Palombelli non si sente «anti-populista», sebbene l’edizione del talk show da lei condotta abbia segnato un evidente cambiamento di passo rispetto ai precedenti toni dell’access di Rete4. La giornalista capitolina approfondisce l’attualità politica ogni sera dalle 20.30, dividendosi anche però tra Forum e Lo Sportello. “E’ una ...

Quando Renzi parlava come Di Maio (Video) : Europa e migranti: tema caldo, anzi caldissimo, che divide animi e forze politiche. Se oggi il Pd critica aspramente la politica del governo Conte sui migranti, un nostro lettore ci segnala che l'ex segretario dem ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, su Europa e flussi migratori non la pensava così diversamente da quello che dicono oggi autorevoli esponenti di governo come il vice premier Luigi Di Maio e cioè: se l'Europa non cambia ...

Meloni : "Conte e Di Maio? Parlano come Renzi" : "Conte e Di Maio Parlano come Renzi: 'Se gli immigrati che arrivano in Italia non saranno distribuiti in Europa allora taglieremo i fondi alla Ue'". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'...

Toninelli - selfie scatena social : Renzi “no Parlamento e vai al mare?”/ La replica : “seguo Genova da qui” : selfie di Toninelli scatena social e opposizioni: Renzi, "non riferisci in Parlamento e vai al mare?". La replica del Ministro, "mi fate ridere, seguo Genova e il Mit da qui"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 19:52:00 GMT)

Matteo Renzi contrattacca : "Toninelli se ha il coraggio venga in Senato a parlare della Gronda" ... "Infami contro Delrio" : "Il ministro Toninelli è sparito, commissariato da Di Maio che tutte le sere è in tv, ovviamente senza contraddittorio, perché se fa un confronto con uno che conosce le carte è finito". Con queste parole Matteo Renzi attacca il governo a pochi giorni dal crollo del ponte Morandi a Genova. L'ex presidente del Consiglio lancia, via Facebook, un appello: "Toninelli abbia il coraggio di venire in Aula la settimana ...

Grillo difende Di Maio e parla di gufi. Come Renzi : Beppe Grillo rispolvera la figura retorica dei gufi tanto cara a Matteo Renzi. L'occasione è una difesa del fondatore dei 5Stelle di Luigi Di Maio: 'Foodora ha deciso di lasciare l'Italia, venderà il ...

Renzi attacca M5s e Lega : “Governo umilia il Parlamento e usa la ruspa contro la cultura” : Matteo Renzi va all'attacco del governo M5s-Lega su tre temi: razzismo, presidenza Rai e domeniche gratis ai musei. L'ex presidente del Consiglio afferma che l'esecutivo "umilia Camera e Senato" sulla nomina di Marcello Foa a presidente Rai e sostiene che il governo usa "la ruspa contro la cultura".Continua a leggere

“Toh - è il figlio di Matteo Renzi…”. Perché ora tutti parlano di Francesco - 17 anni - primogenito dell’ex premier. Per lui una notizia bellissima : dove lo vedremo : Se c’è una cosa che non si piò rimproverare a Matteo Renzi è quella di non essere un padre amorevole e rispettoso della sua famiglia: ha cercato sempre di tenere tutti al di fuori e lontani dai riflettori. Adesso, però, c’è rischio che la scena da qui ai prossimi anni gliela rubi il figlio Francesco, grazie all’altra grande passione di papà Matteo oltre alla politica: il calcio. Sì, Perché il provino è superato. Il ...

Renzi - cena in villa sull’Aventino con 120 parlamentari : Colaninno imita Tremonti - senatore-tenore canta “All’alba vincerò” : Ettore Rosato, uno dei pochi in chiaro, sfida la pioggia Il segretario Maurizio Martina tra gli stand della festa democratica di Siena, dove il Pd ha da poco perso una delle sue roccaforti storiche. L’ex segretario ed ex presidente del Consiglio in cerca di rivincita in una villa sull’Aventino, in una zona esclusiva di Roma, dove organizza una cena con 150 invitati, 120 dei quali parlamentari. Martina da lontano non vuole commentare ...

Renzi : 'Ciclo Lega-M5s durerà meno del mio' - Ma alla cena con parlamentari Pd Martina non c'è : "Il mio governo è il quarto per durata, eppure è stato un tempo velocissimo. Il loro ciclo durerà ancora meno". Lo ha detto il senatore del Pd Matteo Renzi , nel corso della cena con i parlamentari ...

Le Ferrovie da ricostruire e la cena di Renzi. Di cosa parlare stasera a cena : Beh dopo aver licenziato di botto e via Facebook i vertici delle Ferrovie dello Stato bisogna anche avere qualche idea per sostituirli in tempi brevi. Dovrebbero occuparsene i soliti partecipanti agli incontri sulle nomine a palazzo Chigi, con il prof. avv. nel ruolo un po' del mediatore e un po' de

A cena da Renzi : l'ex segretario Pd chiama a raccolta 120 parlamentari in una villa sull'Aventino - di L. Conte - : Il senatore di Scandicci vuole rimettere in moto la sua area politica dopo gli scontri sulla segreteria