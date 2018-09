Pd | Mauri | congresso si farà come previsto | stop speculazioni

agi

(Di domenica 16 settembre 2018) "Le tappe del nostrosono esattamente quelle decise insieme con l'ultima assemblea nazionale che ha elettozio Martina segretario". Lo afferma in una nota il coordinatore della segreteria nazionale del Pd, Matteo. "Non servonoinfondate che rischiano di creare inutili fibrillazioni". "Ilnazionale del Pd si farà,, prima delle elezioni Europee e in quella sede ci si confronterà legittimamente su tutte le prospettive che verranno avanzate - continua -. Adesso concentriamoci tutti sui due appuntamenti fondamentali che abbiamo davanti: la manifestazione nazionale del 30 settembre a Roma e il Forum per l'Italia di fine Ottobre a Milano".