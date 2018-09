Pd | Martina replica a Orfini e Calenda | “non ci sciogliamo | Congresso nel 2019” Renzi

Andrea Dal Corso ha tradito Martina ? La replica della Sebastiani : Martina Sebastiani dice la sua dopo il bacio di Andrea con una ragazza Il rapporto tra Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso aveva creato molto scalpore durante l’ultima edizione di Temptation Island. La ragazza infatti aveva alla fine deciso di lasciare il suo fidanzato storico per gettarsi tra le braccia del bel tentatore. Le cose tra di loro sembravano andare bene fino a poco tempo fa: i due erano addirittura scappati insieme in ...

Temptation Island : Martina e Andrew a Ibiza - la replica di Gianpaolo : Temptation Island : Martina e Andrea a Ibiza insieme, il pensiero di Gianpaolo Sta facendo scalpore la notizia del viaggio a Ibiza dei protagonisti di Temptation Island Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso detto Andrew . I diretti interessati non si sono ancora mostrati insieme per rispetto degli accordi presi con la produzione – lunedì 6 agosto […] L'articolo Temptation Island : Martina e Andrew a Ibiza , la replica di Gianpaolo ...

Pd - Martina contro Renzi : E' stato ingiusto su Gentiloni. La replica : Faccio solo politica - non polemiche : Il neo segretario: 'Frasi sbagliate e ingiuste, non le ho condivise'. Sottolinea di voler lavorare per un partito diverso e invita a non dividersi bensì ad 'attaccare una destra pericolosa al governo' ...