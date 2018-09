Pd | Martina | Primarie a gennaio 2019 | flat tax operazione

Calenda invita a cena Gentiloni - Renzi e Minniti E Martina : primarie a gennaio : L’ex ministro dello Sviluppo: sediamoci e discutiamo su come salvare il partito. Renzi su Facebook: «Io penso che oggi il problema non sia il Pd»

Pd - Martina a Orfini e Zingaretti : “No allo scioglimento - congresso e primarie a gennaio. Basta con le parole in libertà” : Nel Partito Democratico si intensifica il dibattito interno in vista degli appuntamenti dell’autunno. A poche ore dalla proposta avanzata dal presidente Matteo Orfini di “sciogliere il partito e rifondarlo” e dalla risposta del governatore del Lazio Nicola Zingaretti (“E’ una scusa per rinviare il congresso “), Maurizio Martina prova a riportare ordine nel partito. “Più che discutere di scioglimenti del ...

Martina : 'Non sono segretario a tempo determinato; battere Renzi a Primarie? Mai dire mai' : In occasione della puntata di In Onda su La7 di questo lunedì 16 luglio è intervenuto come ospite Maurizio Martina, segretario nazionale del Pd, il quale si è soffermato su diversi aspetti di attualita' Politica, sia interni al proprio partito, sia relativi alle scelte governative delle ultime settimane. Vediamo meglio quello che ha detto. Martina: 'Non escludo candidatura alle Primarie; non sono segretario a tempo determinato; battere Renzi? ...