PD | MARTINA | NON CI SCIOGLIAMO | PRIMARIE A GENNAIO 2019 Orfini

Pd - MARTINA replica a Orfini e Calenda : “non ci sciogliamo - Congresso nel 2019”/ Renzi “basta col fuoco amico” : Orfini, "sciogliamo e rifondiamo il Pd": ultime notizie, proposta choc del presidente del Partito Democratico. La replica di Martina, "primarie nel gennaio 2019" e l'invito a cena di Calenda(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 19:50:00 GMT)

Pd - MARTINA : partito non si comanda - si guida : Torino, 13 set., askanews, - 'Un partito non si comanda, si guida. Se fai sempre un corpo a corpo su tutto con tutti, fai fatica poi. La leadership non è tutto'. Lo ha detto Maurizio Martina, ...

Pd - un vecchio militante esorta MARTINA : ‘Caccia via Renzi - non lo reggo più’ : Si è conclusa ufficialmente la Festa dell’Unita' [VIDEO] 2018, organizzata dal Partito Democratico nella citta' di Ravenna, storica roccaforte della sinistra che fu. A pronunciare il discorso di chiusura, ovviamente, è stato il segretario in carica, anche se solo ‘reggente’, Maurizio Martina, proprio nel giorno del suo quarantesimo compleanno. Peccato che l’unico dirigente vip del Nazareno presente in platea fosse il presidente Matteo Orfini e ...

Festa dell'Unità - il militante Pd a MARTINA : 'Cacciami Renzi - non lo reggo più' : 'Devi cacciare Renzi, non lo reggo più' ha detto un militante del Pd alla Festa dell'Unità a Ravenna, rivolto al segretario dem Martina. 'Ha rovinato il partito' ha rincarato la dose mentre il numero ...

Libia - MARTINA - Pd - : Governo italiano non fa interessi pace : Roma, 4 set., askanews, - 'L'Italia dovrebbe essere il primo paese a dire basta a una competizione internazionale a somma zero sulla Libia. Quando l'Italia in Libia ha promosso iniziative di successo ...

Il Pd e la barba di MARTINA. La verità è che la sinistra non vuole saperne di vincere : di Andrea Taffi “La barba sporcata da un po’ di gelato/parliamo parliamo/di rivoluzione e proletariato”. Così cantava Giorgio Gaber nella sua celebre canzone Al bar Casablanca. La cito solo per dire che il Pd e tutta quanta la sinistra attuale non sono poi così diversi dalla sinistra cantata da Gaber nel 1973. Quest’ultima, infatti, vagheggiava la lotta di classe contro il “padrone”, espressione del potere ...

Temptation Island : bufera su Andrea Dal Corso per una foto con un'altra che non è MARTINA : Andrea Dal Corso, detto Andrew, è di nuovo al centro delle polemiche sui social [VIDEO] dopo l'avvistamento in compagnia di una ragazza durante una vacanza in Grecia, che ha fatto arrabbiare moltissimi follower che lo hanno accusato di scarsa sensibilita' verso Martina Sebastiani. Il ragazzo resta al centro dell'attenzione mediatica dopo la partecipazione al reality dei sentimenti, tanto che si è saputo dalla stessa Maria De Filippi, nel Corso ...

Pd - MARTINA : 'La soluzione è in Italia - non può essere Macron' : "Il Pd ha le risorse per trovare le risposte e le soluzioni. Ma non esiste cercare una soluzione per l'Italia al di fuori dell'Italia". E' la linea del segretario dem, Maurizio Martina, il quale ha ...

MARTINA : sull'Ilva Taranto merita risposte - governo non perda tempo : "La città, le famiglie e i lavoratori meritano risposte serie e non propaganda". A indicarlo, davanti ai cancelli dell'Ilva al turno delle 6, è il segretario delPd, Maurizio Martina, secondo il quale "...

Temptation Island 2018 - MARTINA Sebastiani : "Io e Andrea Dal Corso non stiamo insieme. Lui è libero di fare ciò che vuole" : Il tentatore paparazzato in vacanza mentre si bacia con una ragazza, la romana chiarisce il loro rapporto.

MARTINA Franca - muore a 9 anni in un incidente in minimoto : Giuseppe non aveva il casco : Il piccolo Giuseppe Pio era in sella a una moto condotta dal cuginetto suo coetaneo. I due bambini sono finiti contro un muretto nella zona di Martina Franca, tra le province di Taranto e Brindisi. Tanti gli aspetti da chiarire, ad esempio come mai avessero a disposizione una moto che richiede patentino e un’età di 14 anni.Continua a leggere

MARTINA Franca - un bambino di 9 anni è morto per un incidente in minimoto : non indossava il casco : Non aveva il casco, il bambino morto nel pomeriggio di ieri, 26 agosto, a causa di un incidente in minimoto nelle campagne di Martina Franca nel Tarantino. Per il piccolo di nove anni, deceduto a causa delle ferite riportate, è stata inutile la corsa all’ospedale di Francavilla Fontana. L’altro minore che guidava la moto – un cugino suo coetaneo – ricoverato in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi portava, ...

