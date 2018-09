Pd | il fallimento di una generazione

Crotone - al capolinea la problematica della gestione dei servizi. Dopo il fallimento dichiarato in seguito alla sentenza del tribunale di Crotone in data 16/17 luglio u.s. sarà licenziato tutto il personale : Al peggio non c’è mai fine. Una vecchia battuta che non trova una diversa affermazione quando si vuol dire che

Governo - Mentana : “Lega? Non vuole staccare la spina. Una crisi in questo momento sarebbe una fallimento per tutti” : “Non penso che la Lega voglia far saltare il banco, una crisi di Governo in questo momento sarebbe un fallimento per entrambe le forze contraenti”. A margine del dibattito dedicato all’informazione, Enrico Mentana, ospite alla festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana di Marina di Pietrasanta, ha risposto ad alcune domande sul futuro dell’esecutivo Conte. Il direttore del TgLa7 ha escluso che ci sia una volontà della ...