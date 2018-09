PD | Gentiloni accetta l' invito di Calenda

blogo

: Uno scenario possibile potrebbe essere che Gentiloni che ha una popolarità altissima accetti di correre per la segr… - giovann_one : Uno scenario possibile potrebbe essere che Gentiloni che ha una popolarità altissima accetti di correre per la segr… - giusi59campioni : RT @giusi59campioni: @matteorenzi Renzi ti prego va'a cena con Gentiloni, Minniti, Calenda. Accetta l'invito, chiaritevi. Siete persone che… - giusi59campioni : @matteorenzi Renzi ti prego va'a cena con Gentiloni, Minniti, Calenda. Accetta l'invito, chiaritevi. Siete persone… -

(Di domenica 16 settembre 2018) 17 settembre 2018 - Il primo a raccogliere pubblicamente l'a cena di Carloè stato l'ex Presidente del Consiglio Paoloche, intervenendo ieri sera alla Festa dell'Unità a Modena, hato l'incontro, ma ha sottolineato che non sarà una cena a risolvere i problemi del Partito Democratico:Figurati se si rifiuta questo. Se si fa e c'è questonon è una cosa a cui si può rinunciare. Detto questo, se qualcuno pensa che i problemi del Pd si risolvono perché alcune persone si vedono a cena, forse non ha esattamente chiaro cosa sia il Partito Democratico. Il Pd ha bisogno con urgenza di una cosa che comincia per "C" e che non è cena, e si chiama grossomodo Congresso.Giusto ieri il segretario Maurizio Martina aveva confermato il Congresso, senza dare una data, e le successive primarie nel mese di gennaio 2019.Scioglimento del Pd?invita a cena ...