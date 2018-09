: Caso Skripal, a Salisbury torna la paura: malore per una coppia al ristorante, locale isolato - ilmessaggeroit : Caso Skripal, a Salisbury torna la paura: malore per una coppia al ristorante, locale isolato -

Un uomo e una donna si sono sentiti male in un ristorante italiano a, la città dell'Inghilterra dove il 4 marzo furono avvelenati con un agentel'ex spia russa Skripal e la figlia Yulia. Lo riferisce la polizia. Per precauzione il ristorante è stato chiuso. Transennate le strade vicine. Dopo il caso Skripal era morta una donna, trovata svenuta in casa avvelenata da una bottiglia di profumo che il suo partner aveva trovato e gliela regalò. Si scoprì poi che contenesse il veleno.(Di domenica 16 settembre 2018)