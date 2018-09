pat * grande successo per i flash mob del Festival delle Aree Protette | A piedi nudi

Gossip Grande Fratello Vip : ci sarebbe già una simpatia tra Benedetta Mazza e Stefano Sala : A 10 giorni dall'inizio della terza edizione del Grande Fratello Vip, il settimanale Spy ha lanciato il primo Gossip su due dei concorrenti ufficiali del cast: Benedetta Mazza e Stefano Sala. [VIDEO]Stando all'indiscrezione che ha riportato la rivista scandalistica nel suo ultimo numero, sembrerebbe essere gia' nata una certa sintonia tra l'ex professoressa de L'eredita' e il modello internazionale, una simpatia che potrebbe trasformarsi in ...

Australia : sviluppato drone sottomarino per monitorare la Grande Barriera Corallina : Ricercatori della Queensland University of Technology hanno sviluppato un drone sottomarino in grado di monitorare lo stato di salute della Grande Barriera Corallina Australiana e fermare le specie invasive. RangerBot è dotato di un sistema di visione operato da terra via computer e può monitorare lo sbiancamento dei coralli, la qualità dell’acqua, l’inquinamento e l’accumulo di sedimenti. E’ in grado di individuare la ...

SAN PRISCO " Grande successo per l'edizione 2018 della Festa patronale. GUARDA LE FOTO DEGLI EVENTI : Le cerimonie religiose , Messe e Processione, e gli spettacoli musicali , quello di Annalisa Minetti e Ricciardi su tutti, hanno fatto registrare massicce presenze di persone, provenienti anche da ...

Ariana Grande molestata al funerale di Aretha Franklin? Il pastore si scusa per averle palpato il seno (video) : Ariana Grande molestata al funerale di Aretha Franklin tra l'imbarazzo dei presenti: ha dell'incredibile la vicenda che ha visto protagonista la popstar durante le esequie-show della diva del soul a Destroit lo scorso venerdì. Davanti a 4000 partecipanti, tra celebrità, politici, familiari e persone comuni, la cantante si è ritrovata ad affrontare l'invadenza del pastore che ha preso la parola sul pulpito per ringraziarla della sua ...

Ariana Grande : ecco perché la mamma di Pete Davidson era preoccupata per la relazione con la cantante : Ma ora sarebbe al 100% per il matrimonio The post Ariana Grande: ecco perché la mamma di Pete Davidson era preoccupata per la relazione con la cantante appeared first on News Mtv Italia.

Grande Fratello Vip 2018/ patrizia Rossetti spara a zero sul reality : Il Grande Fratello Vip 2018 si avvicina a grandi passi e con esso la rivelazione dei nomi del cast della nuova edizione, Patrizia Rossetti ha detto no in passato? Ecco le sue rivelazioni(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 10:52:00 GMT)

Diciotti : Di Maio - governo compatto - grande gioco di squadra : Sulla vicenda della nave Diciotti "in questi giorni non è mancata la compattezza del governo" che "ha dato l'ok allo sbarco con un grande gioco di squadra". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio in un intervento su Facebook, sostenendo di "voler fare chiarezza" su alcune questioni. "Un governo compatto quando contratta con altri Paesi ottiene risultati. E ...

Massoneria - la visita guidata nella loggia del Grande Oriente d’Italia ha il patrocinio della Regione Siciliana : Una visita guidata all’interno della loggia Giordano Bruno del Grande Oriente d’Italia, a Termini Imerese, in provincia di Palermo. Uno degli eventi sui quali la Massoneria punta per avvicinarsi alla comuni cittadini dopo le accuse arrivate nei mesi scorsi dalla commissione Antimafia. Solo che questa volta i fratelli muratori hanno uno sponsor d’eccesione: l’assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana. Che ha ...

Penna (M5S) : Campidoglio presenta ‘L’arte ritrovata’ - frutto del grande lavoro del Comando Carabinieri Tutela patrimonio Culturale : Roma – “Era il 1969 quando fu istituito il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, con l’intento di contrastare un fenomeno che stava saccheggiando il più grande museo al mondo: il nostro Paese”. “Un anno prima che l’Unesco indicasse agli stati aderenti l’opportunità di adottare misure di contrasto all’acquisizione di beni illecitamente esportati e favorire il recupero di quelli trafugati, l’Italia si dotò di un ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : due bronzi nel nuoto - grande paternoster nel ciclismo su pista! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (lunedì 6 agosto). Quinta giornata di gare della competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea degli Europei di diversi sport. Oggi a Berlino iniziano le gare di atletica leggera ma non è prevista l’assegnazione di medaglie. Saranno diversi gli azzurri in gara per conquistare l’accesso in finale. Pioggia di medaglia invece nella ...

Al Sud in 600mila famiglie disoccupate. Da 16 anni è grande fuga - via 1 - 8 milioni di persone : Un sud disoccupato, dal quale sempre più persone scelgono di fuggire. Questa la fotografia scattata da Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo Industriale del Mezzogiorno, nella anticipazioni del rapporto 2018 sulle condizioni economiche e sociali del meridione.600 mila famiglie disoccupate"Il numero di famiglie meridionali con tutti i componenti in cerca di occupazione è raddoppiato tra il 2010 e il 2018, da 362 mila a 600 mila ...

