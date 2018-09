Parma | donna denuncia violenza sessuale | fermato un 26enne

Parma - donna violentata in strada : arrestato 26enne straniero/ Ultime notizie : vittima picchiata e minacciata : Parma, donna violentata in strada: arrestato un giovane 26enne della Costa d'Avorio. L'uomo avrebbe minacciato di morte, picchiato e stuprato la vittima.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 19:12:00 GMT)

Parma - “donna uccisa dal vicino di casa” : picchiata - strangolata e alcoltellata alla gola durante un litigio : Selvaggiamente picchiata, strangolata e accoltellata. È morta così, Filomena Cataldi, 44 anni, nella sua abitazione di San Polo di Torrile, cittadina nella zona nord-orientale della Bassa Parmense. Il presunto autore della terribile esecuzione, un 36enne di nazionalità cinese, vicino di casa della donna, è stato fermato dai carabinieri poche ore dopo l’omicidio. Secondo una prima ricostruzione, i due avrebbero avuto un diverbio e al ...

Parma. Donna morta in albergo a Santa Cristina : fermato il marito : Una Donna italiana è stata trovata morta in un albergo di Santa Cristina in Val Gardena (Bolzano). Il marito dopo