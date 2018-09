: Papa:professare fede con gesti concreti - NotizieIN : Papa:professare fede con gesti concreti - CyberNewsH24 : #Papa:professare fede con gesti concreti - TelevideoRai101 : Papa:professare fede con gesti concreti -

"La professione dinon può fermarsi alle parole, ma chiede di essere autenticata da scelte e", ha detto ildurante l'Angelus. Ha poi ricordato la visita di ieri in Sicilia, in ricordo di don Puglisi, ucciso dalla mafia 25 anni fa. "Il suo esempio dimostra che il bene è più forte del male", ha detto. Quindi ha mostrato il Crocifisso che ha deciso di donare a 40 milali in piazza San Pietro, distribuito da profughi e suore. "Non è un oggetto ornamentale, ma serve per pregare", ha detto Francesco.(Di domenica 16 settembre 2018)