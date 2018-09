Pallavolo – Le Azzurre bene in amichevole - battuta l’Olanda prima della partenza per il Giappone : L’Italia batte in amichevole l’Olanda 3-1, il 21 settembre la partenza per il Giappone Nell’ultima amichevole contro l’Olanda, disputata a Bergamo, le Azzurre di Davide Mazzanti si sono imposte 3-1 (25-22, 25-17, 20-25, 25-15). Convincente la prestazione di Malinov e compagne, che hanno ripagato sul campo la calorosa accoglienza offerta dal pubblico del PalaNorda: 2250 gli spettatori. Le ragazze di Davide Mazzanti si sono ...

Pallavolo - l’Italia si arrende all’Olanda in amichevole : le azzurre di Mazzanti cedono al tie-break : Prestazione altalenante delle azzurre, che vanno due volte in vantaggio per farsi poi rimontare fino al tie-break A Costa Volpino la nazionale italiana femminile ha ceduto nella seconda amichevole 2-3 (26-24, 20-25, 25-17, 14-25, 15-17) all’Olanda. La partita, come ieri, si è risolta al quinto set con le azzurre si sono espresse su buoni livelli nel primo e terzo parziale, mentre nel secondo e quarto sono state le avversarie a ...

Pallavolo – Primo test match in Val Camonica contro l’Olanda per le Azzurre [GALLERY] : Nel Primo test match delle Azzurre in Val Camonica contro l’Olanda prevale l’equilibrio, ma il bel gioco dell’Italia alla fine ha la meglio Un Pala CBL festoso e stipato di tifosi ha accolto le ragazze di Davide Mazzanti, alle prese con il Primo dell’ultimo tris di amichevoli prima della partenza per i Mondiali 2018 in Giappone. contro le Orange, il ct marchigiano ha mandato in campo la formazione titolare con l’innesto ...

Pallavolo – Mondiale Femminile : la lista delle 14 azzurre di Mazzanti : Campionato del Mondo Femminile 2018: la lista delle 14 azzurre Il commissario tecnico della nazionale italiana Femminile Davide Mazzanti ha comunicato oggi la lista delle quattordici azzurre che prenderanno parte al Campionato del Mondo 2018, in programma in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Questo l’elenco delle convocate: (Palleggiatrici) Ofelia Malinov e Carlotta Cambi; (Opposti) Paola Egonu, Serena ...

Pallavolo – Torneo di Montreux : l’Italia brilla contro il Brasile - è finale per le azzurre : L’Italia femminile di Pallavolo di mette in tasca la finale del Torneo di Montreux Nel Torneo di Montreux la nazionale italiana femminile ha sconfitto il Brasile 3-2 (19-25, 25-18, 22-25, 25-17, 15-12), qualificandosi per la finale. Domani alle ore 16 si giocheranno il primo posto della manifestazione contro la vincente tra Turchia e Russia (in campo adesso). Le partite sono visibili in streaming a pagamento su Laola1.tv Molto ...

Pallavolo – Campionato Europeo U19 : l’Italia stende la Turchia - le azzurre staccano il pass per la finale : La gara che assegnerà il titolo si svolgerà domani e l’Italia affronterà una tra Russia e Polonia Grazie all’ennesima convincente prestazione la nazionale italiana under 19 ha conquistato la finale nel Campionato Europeo di categoria, in corso di svolgimento a Tirana. Nella partita di oggi le azzurrine di Massimo Bellano hanno avuto la meglio 3-1 (25-15, 10-25, 25-22, 25-22) sulla Turchia, avversario sempre ostico che anche lo scorso ...

Pallavolo – Torneo Montreux : le azzurre sfidano il Brasile in Semifinale : Torneo di Montreux: in Semifinale le azzurre trovano il Brasile Nel Torneo di Montreux le azzurre domani troveranno in Semifinale il Brasile (ore 18.30). L’altro posto in finale se lo giocheranno Turchia e Russia (ore 21.15). Le partite sono visibili in streaming a pagamento su Laola1.tv Risultati e calendario Pool A: Cina, Svizzera, Italia, Turchia 4/9 Cina-Svizzera 3-0 (25-21, 25-14, 25-10), Italia-Turchia 0-3 (18-25, 24-26, ...

Pallavolo – Torneo di Montreux : il riscatto delle azzurre - l’Italia batte la Cina 3-0 : Torneo di Montreux: una brillante Italia batte la Cina 3-0 Nel Torneo di Montreux la nazionale italiana femminile ha superato con agilità la Cina 3-0 (25-20, 25-13, 25-13). Buona la prova delle azzurre, partite con Egonu schiacciatrice e Ortolani nel ruolo di opposto. La scelta del Ct Davide Mazzanti si è rivelata vincente, l’Italia infatti ha sempre condotto il gioco, chiudendo velocemente la pratica. Grazie al successo Chirichella e ...

Pallavolo – Torneo di Montreux - esordio amaro per le azzurre : Italia ko contro la Turchia : Torneo di Montreux: le azzurre della Pallavolo battute all’esordio dalla Turchia 3-0 All’esordio nel Torneo di Montreux la nazionale Italiana femminile è stata sconfitta 3-0 (25-18, 26-24, 25-21) dalla Turchia. Dopo un primo set difficile, le azzurre sono cresciute nel secondo parziale, venendo tuttavia superate ai vantaggi. Nella terza frazione l’Italia ha resistito sino al 16-15, prima di dover cedere alle avversarie. Domani Chirichella ...

Pallavolo – Europeo Under 19 : le azzurre non si fermano più - stesa anche la Bulgaria 3-1 : Terza vittoria consecutiva per la Nazionale italiana di Pallavolo femminile agli Europei Under 19, battuta anche la Bulgaria Altra vittoria e altri tre punti per le azzurrine di Massimo Bellano nel Campionato Europeo Under 19 Femminile, che si sta disputando in Albania. Populini e compagne, infatti, dopo i successi contro Bielorussia e Polonia, sono riuscite a superare 3-1 la Bulgaria (25-11, 19-25, 25-20, 25-20), ottenendo così la terza ...

Pallavolo – Le Azzurre tornano al Centro Pavesi : La Nazionale italiana femminile di Pallavolo dopo delle meritate vacanze torna ad allenarsi Dopo alcuni giorni di riposo la nazionale italiana femminile tornerà al lavoro giovedì 30 agosto a Milano. Le Azzurre si alleneranno al Centro Pavesi sino al 2 settembre e poi il 3 partiranno per Montreux, dove saranno impegnate nello storico torneo svizzero che si concluderà il 9 settembre. Quindici le giocatrici convocate per il collegiale: Lucia ...

Pallavolo – Gloria Cup 2018 : sonora sconfitta per l’Italia - Azerbaijan sotterra le azzurre : Alla Gloria Cup 2018 le azzurre sconfitte 0-3 dall’Azerbaijan Altra battuta d’arresto per le azzurre di Davide Mazzanti nella Gloria Cup 2018, test di preparazione in vista del Campionato Mondiale. Ortolani e compagne, infatti, dopo la sconfitta di ieri contro la Russia, oggi si sono dovute arrendere per 0-3 (19-25, 22-25, 22-25) contro l’Azerbaijan. Il prossimo impegno per la Nazionale italiana in questa manifestazione sarà quello ...

Pallavolo – Nazionale Seniores Femminile : da giovedì le azzurre in campo nella Gloria Cup : L’Italia Femminile senior impegnata nella Gloria Cup Dal 23 al 25 agosto le azzurre di Davide Mazzanti saranno impegnate nella Gloria Cup 2018, torneo che si disputerà a Belek in Turchia. Nel corso della tre giorni di gare, la Nazionale italiana Femminile affronterà Azerbaijan, Russia e la formazione padrone di casa. Nelle scorse settimane, durante la Rabobank Cup, l’Italia ha già incontrato sia la Russia (1 v e 1s) che la Turchia (2 ...