Orbán ne è la prova | chi detiene la maggioranza ha la responsabilità doppia di rispettare

Orban e l'Ungheria nei guai : il Parlamento Europeo approva la risoluzione Sargentini : ' Il governo di Viktor Orbàn ha minato i valori europei attaccando l'indipendenza dei media, dei giudici e del mondo accademico e le persone vicine al governo ei loro amici e familiari si sono ...

La Ue approva la procedura contro OrbanIn arrivo sanzioni per la violazione dei diritti : La parola passa ora al Consiglio europeo, cioè ai capi di Stato e di governo dell'Unione. Salvini esprima la sua vicinanza al leader ungherese: "No a processi a un governo liberamente eletto". Il Pd: "Ad essere sconfitto non è soltanto il leader ungherese ma anche tutti coloro che lo hanno difeso"

Il Parlamento Ue approva la procedura contro Orban - la decisione spetta ora agli stati membri : Dopo l'approvazione della procedura contro l'Ungheria di Viktor Orban da parte del Parlamento europeo l'ultima parola spetta al Consiglio europeo. La decisione dunque, è nelle mani dei capi di Stato o di governo dei Paesi membri dell'Ue. Perché eventuali sanzioni siano applicate e, però, necessaria l'unanimità.Il voto dell'Italia sarà espresso, in questo caso, dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, al ...

