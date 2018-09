Open San Pietroburgo | Fognini ci riprova

Nissan – La campionessa degli US Open Naomi Osaka ambasciatrice globale [GALLERY] : Naomi Osaka, campionessa degli US Open, nominata ambasciatrice globale Nissan A pochi giorni dalla vittoria del suo primo torneo del Grande Slam, la tennista Naomi Osaka è stata nominata da Nissan nuova ambasciatrice del brand. L’annuncio avvenuto presso la sede centrale di Nissan a Yokohama, è stato anche una delle prime apparizioni della tennista in Giappone dopo la vittoria del titolo lo scorso 8 settembre a New York. Forte di un ...

US Open 2018 : nel doppio misto al match tie break trionfo per Bethanie Mattek-Sands e Jamie Murray : Una finale thrilling con più ribaltamenti di fronte, ma alla fine il torneo di doppio misto degli US Open di tennis va alla statunitense Bethanie Mattek-Sands ed allo scozzese Jamie Murray, che in finale rimontano e battono al match tie break la polacca Alicja Rosolska ed il croato Nikola Mektic con il punteggio di 2-6 6-3 [11-9] in ottanta minuti di gioco. Nel primo set la coppia tutta europea allunga già nel terzo gioco, trovando lo strappo al ...

Iren e Intesa Sanpaolo : al via partnership nell'Open innovation : ... un contest dedicato a progetti innovativi nei settori dell'energia, dei servizi a rete, della mobilità, dell'ambiente e dell'economia circolare. L'obiettivo è quello di individuare le migliori ...

US Open – Kyrgios umile dopo sconfitta contro Federer : “passante? Fenomenale. Io non ho vinto nulla - devo fare meglio” : Nick Kyrgios commenta la sconfitta contro Federer agli US Open con grande umiltà: il tennista australiano ammette di non aver mai vinto nulla in carriera e di dover migliorare ancora molto Nick Kyrgios ci ha provato, semplicemente Roger Federer è stato più forte. Questa la sintesi della sfida degli US Open che ha messo di fronte il talentuoso tennista australiano al G.O.A.T del tennis mondiale. Nel post gara nessuna lamentela, Kyrgios ha ...

US Open – Federer contento dopo la vittoria : “Kyrgios ha imitato il mio servizio! Passante? Impossibile da allenare” : Roger Federer contento dopo il successo contro Nick Kyrgios nei sedicesimi di finale degli US Open: lo svizzero si è visto ‘copiare’ il servizio dall’avversario e poi lo ha sorpreso con una giocata divina Successo importante per Roger Federer nei sedicesimi degli US Open. Il campione svizzero ha superato l’ostacolo Kyrgios, mai semplice da affrontare. L’australiano ha giocato una discreta partita, provando ...

US Open 2018 : Simone Bolelli e Fabio Fognini fuori al secondo turno in doppio - passano Herbert e Mahut : Finisce al secondo turno l’avventura di Simone Bolelli e Fabio Fognini nel torneo di doppio degli US Open 2018. La coppia italiana è stata battuta dai francesi Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut in quella che per loro è stata una rivincita della finale degli Australian Open 2016 e una conferma dei rapporti di forza visti nei quarti di finale dell’ultima Coppa Davis così come l’abbiamo conosciuta e amata. Il punteggio finale ...

US Open 2018 : Mohamed Lahyani non sarà sanzionato per il caso del dialogo con Nick Kyrgios : Molto rumore per nulla. Si chiude senza sanzioni la vicenda che ha coinvolto, nella giornata di ieri, il celebre giudice di sedia svedese Mohamed Lahyani e l’australiano Nick Kyrgios durante il match di secondo turno degli US Open che opponeva quest’ultimo al francese Pierre-Hugues Herbert. Il comunicato emesso dal torneo, in particolare, recita quanto segue: “Dopo una globale osservazione condotta dagli ufficiali di gara degli ...

Us Open - la decisione (controversa) sul caso Lahyani : sanzione “parziale” : Lahyani continua a far discutere agli Us Open, i suoi dettami a Kyrgios non sono piaciuti ed erano attese sanzioni all’arbitro Agli Us Open nelle ultime ore si fa un gran parlare del caso Lahyani, l’arbitro che si è ‘trasformato’ in coach di Kyrgios nella gara di ieri dell’australiano. Ebbene, era attesa la decisione in merito ad un’eventuale sanzione contro Lahyani, sanzione che è arrivata solo in ...

Us Open – Cilic magistrale contro Hurkacz - Djokovic batte Sandgren : al terzo turno i due top ten : Novak Djokovic vola ai sedicesimi di finale, anche Marin Cilic conquista il terzo turno: i due top ten vincono agli Us Open rispettivamente contro Tennys Sandgren e Hubert Hurkacz Alla lista dei tennisti qualificati al terzo turno degli Us Open si aggiungono anche Novak Djokovic e Marin Cilic. Sul cemento del torneo di New York il serbo ha battuto per 3-1 lo statunitense Tennys Sandgren, numero 61 al mondo ed è volato ai sedicesimi di ...

PROBABILI FORMAZIONI / COpenaghen Atalanta : Rigoni - assenza pesante. Quote - ultime novità live (Europa League) : PROBABILI FORMAZIONI Copenaghen Atalanta: Quote e le ultime novità live sugli schieramenti attesi in campo questa sera per la partita di ritorno dei play off di Europa League.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 13:56:00 GMT)

Tennis - polemica agli Us Open. Alize Cornet sanzionata per essersi cambiata la maglia in campo ma gli uomini possono farlo : Sotto un sole cocente Alizé Cornet è stata sanzionata per una violazione al regolamento per essersi tolta la maglietta. La aveva indossata al contrario e si è diretta a bordo campo per aggiustarsela. L’arbitro, Christian Rask, ha immediatamente segnalato la violazione del codice. L'articolo Tennis, polemica agli Us Open. Alize Cornet sanzionata per essersi cambiata la maglia in campo ma gli uomini possono farlo proviene da Il Fatto ...

Us Open - anche Pliskova e Sevastova passano al secondo turno : Pliskova e Sevastova superano il primo turno degli Us Open, crolla invece Agnieszka Radwanska sotto i colpi della Maria Pliskova e Sevastova a braccetto al secondo turno degli Us Open. La testa di serie numero 8 ha superato in due set la kazaka Diyas, non certo senza soffrire. Un 6-4 7-6 forse più duro di quanto ci saremmo aspettati alla vigilia dell’incontro. La Sevastova invece ha superato Donna Vekic, al termine di un incontro ...

Tuffi grandi altezze - World Series 2018 : Alessandro De Rose quarto a COpenaghen : Copenaghen si conferma una seconda casa per Gary Hunt. Il britannico trionfa nella quinta tappa delle World Series di Tuffi dalle grandi altezze. In una fantastica cornice nel cuore di Copenaghen dalla piattaforma dei 27 metri montata sul tetto dell’Opera House, Hunt ha preceduto il leader della classifica generale Steven Lo Bue. Il britannico ha chiuso con 453.70 punti, mentre l’americano si è fermato a 431.80. Sul podio ci sale anche il ...

Qualificazioni US Open – Martina Trevisan si ferma ad un passo dal main draw : l’azzurra ko contro Deichmann : Martina Trevisan fallisce l’accesso al main draw WTA degli US Open: la tennista azzurra sconfitta dalla Diechmann nell’ultimo turno di Qualificazioni Il sogno di Martina Trevisan di entrare nel tabellone principale degli US Open si è fermato ad un passo dal main draw. La tennista azzurra è stata sconfitta nell’ultimo turno di qualificazione da Kathinka Deichmann, numero 166 del ranking mondiale femminile. Martina Trevisan (177 WTA), si è ...