NUU Mobile | un nuovo Smartphone | G3 che prova a farsi spazio

(Di domenica 16 settembre 2018) L’Italia non è particolarmente famosa nel produrre. Qualche anno fa, ai tempi dei Cellulari – tacs, Gsm, avevamo anche qualche Brand che aveva tentato di combattere lo strapotere Asiatico. Oggi, al tempo degliquesto potere viene utilizzato più che per contrastare, per distribuire, personalizzare, e riuscire a recuperare fette di mercato con nuovi prodotti che riescano a porsi, con una nuova veste, in maniera favorevole per un pubblico sempre pronto a cambiare bandiera, quando il prodotto vale e si pone con un buon rapporto qualità, prezzo. La NUUItalia è una società che si occupa proprio di distribuire un prodotto made in Hong Kong attraverso una società, la “The Digital Project (www.thedigitalproject.it) che sta seguendo passo passo tutto il sistema di distribuzione, vendita e assistenza sul nostro Territorio. La NUUsembra ...