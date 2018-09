Nuovo Esame di Stato | vecchia maturità

Cambia l'esame di maturità - Bussetti : a settembre il Nuovo progetto : Cambia l'esame di maturità, Bussetti: a settembre il nuovo progetto Il ministero dell'Istruzione sta lavorando a un piano per riformare l'esame. Per il titolare del Dicastero la prova finale deve "mettere in evidenza la preparazione e le competenze in materie specifiche". Le decisioni definitive attese entro il prossimo ...

Fondi Lega - Nuovo Riesame su sequestro 49 milioni fissato il 5 settembre : Il tribunale del Riesame di Genova ha fissato al prossimo 5 settembre l'udienza per discutere sul sequestro dei Fondi della Lega dopo il rinvio da parte della corte di Cassazione che, ad aprile, ha ...