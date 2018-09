huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Nuova crepa sulle pensioni minime - giangio87 : RT @HuffPostItalia: Nuova crepa sulle pensioni minime - robertaguarducc : RT @HuffPostItalia: Nuova crepa sulle pensioni minime - HuffPostItalia : Nuova crepa sulle pensioni minime -

(Di domenica 16 settembre 2018) Unasi apre dentro il Governo. Stavolta il tema sono lee in particolare le, che M5S vorrebbe portare a 780 euro già da gennaio e che secondo la Lega spaccherebbero il sistema. Sono proprio queste le parole che usa Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, vicino al Carroccio e consulente del vicepremier Matteo Salvini sui temi previdenziali.Nei giorni scorsi la vice ministro M5S dell'Economia, Laura Castelli, aveva affermato in un'intervista alla Stampa che "a partire da gennaio" lesaranno portate a 780 euro, poi il Governo metterà mano al reddito di cittadinanza, per cui "ci sono le risorse" - 10 miliardi - ma si partirà dalla riforma dei centri per l'impiego, che richiederà "3-4 mesi".Secondo Brambilla portando lea 780 euro "spacchiamo il sistema". Dal palco delle 'Giornate del lavoro' della Cgil, l'esperto di previdenza replica ad una domanda sulla proposta dell'esponente del M5s e si dice "totalmente contrario", perché "se io fossi un artigiano, un commerciante, un imprenditore, non verserei più, tanto se poi devo prendere 780 euro.... spacchiamo il sistema".