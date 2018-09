“No | Romina…” Loredana Lecciso a Domenica Live ironizza sulla forma fisica della Power

caffeinamagazine

: Loredana Lecciso ironizza sulla forma fisica della Power : 'No, Romina non mi ha affogato in piscina' - - KontroKulturaa : Loredana Lecciso ironizza sulla forma fisica della Power : 'No, Romina non mi ha affogato in piscina' - - mariluna_jesse : @gioosw Benja pensó abbia il record di serie fatte con Cris, ed ha lavorato più volte con Romina nei anni, lui non… -

(Di domenica 16 settembre 2018) Una nuova stagione diha preso il via oggi. Barbara d’Urso torna in studio con il suo fortunato talk-showle. Fino a maggio 2019 le frequenze Mediaset vedranno Carmelita protagonista. Per lei quest’anno c’è un osso duro da battere: Mara Venier con la suaIn. E che tra le due ci sia aria di sfida lo si intuisce anche dalla scelta degli ospiti per la prima puntata: mentre su Rai 1 arriva Romina, su Canale 5 si dà spazio a, accompagnata dalla sorella. Insomma, per Al Bano Carrisi unadi tutto impegno. Lui, protagonista in tv negli ultimi giorni con due interviste concesse a Mattino Cinque e Verissimo, si sarà goduto sicuramente lo scambio di frecciatine a distanza tra le sue due ex compagne. E, habitué dei salotti di Barbara d’Urso, si è concessa una lunga intervista cercando di far chiarezza il più possibile sul suo ...