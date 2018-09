Nel giorno di CR7 | in gol anche Higuain

AIDAA : “Già 12 segnalazioni di abusi Nel primo giorno di caccia” : “Sono già una dozzina le telefonate-segnalazioni arrivate da questa mattina al telefono anti-caccia di AIDAA che risponde al numero 3479269949 (vodafone) dove da ieri è possibile segnalare gli abusi compiuti dai cacciatori nei giorni di caccia e gli atti di intimidazione e invasione della proprietà privata di questi signori armati di fucile, ma anche i maltrattamenti che gli stessi cacciatori compiono nei confronti dei loro cani“: lo ...

AIDAA : “Già 12 segnalaziondi di abusi Nel primo giorno di caccia” : “Sono già una dozzina le telefonate-segnalazioni arrivate da questa mattina al telefono anti-caccia di AIDAA che risponde al numero 3479269949 (vodafone) dove da ieri è possibile segnalare gli abusi compiuti dai cacciatori nei giorni di caccia e gli atti di intimidazione e invasione della proprietà privata di questi signori armati di fucile, ma anche i maltrattamenti che gli stessi cacciatori compiono nei confronti dei loro cani“: lo ...

SS CorNelio e Cipriano/ Santo del giorno - il 16 settembre si celebrano i due tra eventi e tradizione : Il 16 settembre si celebrano SS Cornelio e Cipriano: i Santi del giorno oggi sono ben due. Una festività che venne introdotta nel Martirologio geronimiano. Tutto nato da una controversia.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 03:12:00 GMT)

Ospedale Mare - apre il pronto soccorso : 68 accessi Nel primo giorno : Sono stati 68 gli accessi nel primo giorno di attività del pronto soccorso dell'Ospedale del Mare. Di questi un solo paziente è arrivato in codice rosso, 23 i gialli e 44 i verdi. Il pronto soccorso ...

Le parole di Papa Giovanni Paolo II contro la mafia Nel 1993 : “Convertitevi - un giorno verrà il giudizio di Dio” : Le parole di Papa Francesco, durante l’omelia della messa a Palermo per commemorare don Pino Puglisi, hanno ricordato quelle pronunciate ad Agrigento nel 1993 da Giovanni Paolo II, quando si scagliò contro i mafiosi: “Convertitevi, un giorno verrà il giudizio di Dio”. L'articolo Le parole di Papa Giovanni Paolo II contro la mafia nel 1993: “Convertitevi, un giorno verrà il giudizio di Dio” proviene da Il Fatto ...

Ponte Morandi - a Genova l'abbraccio dei parenti delle vittime Nel giorno del ricordo : E' il momento del silenzio. Del ricordo e della sofferenza che si rinnova. Genova si è fermata un minuto questa mattina per rendere omaggio alle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi. In via Fillak, ...

Marco Maddaloni e Romina GiammiNelli/ Oggi primo giorno di scuola del figlio e presto... (Vieni da me) : Marco Maddaloni e Romina Giamminelli, i due stanno vivendo con attenzione il primo piccolo grande passo di loro figlio Giovanni che ha iniziato la scuola. (Vieni da me)(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 08:37:00 GMT)

Combatte per anni contro un cancro - mamma “si arrende” Nel primo giorno di scuola del figlio : Lutto a Santa Maria di Sala (Venezia). Elsa Moro aveva quarantasei anni e per tanto tempo ha lottato con tenacia contro un male incurabile che purtroppo ieri l’ha strappata all’affetto dei suoi cari tra cui il suo unico figlio di tredici anni.Continua a leggere

Leonardo RomaNelli - Sergio Maria Teutonico e la nostalgia di Chef per un giorno : C'era una volta un programma di cucina appassionante, curioso, elegante, di ottima confezione e con un canovaccio di ferro: si chiamava Chef per un giorno. Resta uno dei migliori format di cucina degli ultimi 20 anni. Può essere considerato uno dei primi, se non il primo, celebrity cooking show della tv italiana. Correva l'anno 2006 quando debuttò su La7, prodotto da Magnolia, ed è rimasto in palinsesto fino al 2010 con le prime visioni ...

L’Uomo del Giorno : Thomas Muller - bomber del Bayern e Campione del Mondo Nel 2014 : 1/8 LaPresse/XinHua ...

L’Uomo del Giorno : Fabio Cannavaro - Nel 2006 il capitano dell’Italia Campione del Mondo : Fabio Cannavaro è nato a Napoli il 13 settembre del 1973. Considerato uno dei migliori difensori nella storia del calcio, nel 2006 è stato Campione del Mondo con la Nazionale italiana, della quale ha detenuto il record di presenze dal 2009 fino al 2013 (136, superato poi da Gianluigi Buffon), e della quale è stato il capitano dal 2002 al 2010; è inoltre il secondo giocatore con più presenze da capitano in Nazionale (79, ancora dietro ...

Atletica – Mennea Day : domani l’anniversario dell’impresa del mito - 200 metri Nel giorno del record : domani è il Mennea Day: 200 metri nel giorno del record Il 12 settembre è e sarà per sempre una data indimenticabile per l’Atletica italiana. L’anniversario dell’impresa del mito Pietro Mennea, record del mondo dei 200 metri a Città del Messico, è un giorno speciale per lo sport azzurro. Quel 19.72, corso alle Universiadi del 1979, è ancora il primato d’Italia e d’Europa del mezzo giro di pista. A cinque anni ...

AntoNella Clerici - la figlia Maelle al primo giorno di scuola Nel paesino : 'Si volta pagina con gioia' : È iniziata una nuova vita per Antonella Clerici, trasferitasi al Nord per stare insieme al suo amato Vittorio Garrone. Mentre la collega Elisa Isoardi si apprestava a debuttare con la nuova...

'Si volta pagina con gioia' : il messaggio di Antonella Clerici Nel giorno del debutto di Elisa Isoardi : È iniziata una nuova vita per Antonella Clerici, trasferitasi al Nord per stare insieme al suo amato Vittorio Garrone. Mentre la collega Elisa Isoardi si apprestava a debuttare con la nuova edizione ...