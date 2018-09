Negozi chiusi la domenica | il governo ci lavora

Negozi chiusi la domenica - M5S rilancia : “Non si perderà nessun posto di lavoro” : Il M5S sul suo blog cerca di rispondere alle critiche sulla proposta che vuole regolamentare la chiusura dei Negozi la domenica e durante i festivi. "In Europa i Negozi chiudono la domenica ", scrivono sul blog spiegando perché non si perderebbero posti di lavoro cancellando le liberalizzazioni del governo Monti.Continua a leggere

Negozi chiusi la domenica? Un giovane su 4 lavora quel giorno : Basta una veloce ricerca sui siti specializzati nel recruiting online per trovare un buon numero di annunci diretti a lavora tori disponibili a lavora re anche di domenica. Un requisito indispensabile. Il fenomeno non riguarda solo il commercio, ma anche molti altri settori, a partire da quel lo dell'accoglienza (alberghi e ristoranti). E la lista si allunga se si considerano anche i tanti stagionali...

Negozi chiusi domenica - arriva il via libera della Lega : “Non più di 8 aperture l’anno” : La Lega dà il via libera all'ipotesi della chiusura domenica le dei Negozi avanzata dal MoVimento 5 Stelle. L'idea del Carroccio è quella di portare avanti la proposta di legge dei suoi deputati che prevede l'apertura per un totale di otto domeniche durante tutto l'anno, tra cui le quattro di dicembre.Continua a leggere

Negozi chiusi di domenica - come funziona in Europa? : Si parla molto della nuova disciplina degli orari per gli esercizi commerciali da quando Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, ha annunciato che «entro la fine dell’anno» sarà abolita la liberalizzazione introdotta nel 2011 dal governo Monti che ha tolto qualsiasi vincolo all’apertura dei Negozi. Il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini ha ribadito la posizione di reintrodurre giorni di chiusura domenicale. Per ...