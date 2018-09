NCAA | Niccolò Mannion ha scelto la sua destinazione | il futuro del basket italiano

sportfair

(Di domenica 16 settembre 2018)ha deciso di proseguire la sua carriera americana ad Arizona, dove tenterà l’assalto al titoloSuil movimento cestisticoripone grandi speranze. Il giovane cestista ha già esordito in Nazionale in Olanda ed ora si appresta a vivere la sua prima annata in. Durante questa estateha dovuto prendere una decisione importante, vale a dire scegliere l’università che meglio possa esaltare le sue qualità ed ambizioni. Ebbene, tenterà di fare il salto verso la NBA con la maglia di Arizona. Gli Wildcats, hanno tradizione e strutture per garantire ala giusta crescita, basti pensare che proprio nello scorso anno la prima scelta assoluta è uscita proprio da Arizona, si tratta del centro DeAndre Ayton.L'articolohala sua: ildelgiocherà ad Arizona ...