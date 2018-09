Nba | Knicks | anno di transizione | aspettando Irving

Mercato Nba – New York Knicks pronti ad andare all in su Kyrie Irving nel 2019 : New York Knicks pronti ad aggiungere Kyrie Irving al proprio roster nel Mercato 2019-2020: se non dovesse rinnovare con Boston, per il playmaker si prospetta un ritorno a casa Nemmeno il tempo di mettere a posto i tasselli necessari per la stagione 2018-2019, che i New York Knicks sembrano già pensare al Mercato NBA del prossimo anno. Secondo Sherrod Blakely di NBC’s, la franchigia newYorkese sarebbe interessata a Kyrie Irving, in ...

Nba London Game 2019 : quando e come comprare i biglietti per Knicks-Wizards : L'appuntamento in agenda è per il 17 gennaio 2019, quando per la nona volta Londra ospiterà una gara di regular season NBA, l'unica che si disputa in tutta la stagione in Europa. Di fronte New York ...

Nba London Game 2019 – Ecco quando saranno disponibili i biglietti per Wizards-Knicks : L’NBA ha reso nota la data dell’inizio ufficiale delle vendite per l’NBA London Game 2019: i tickets per la partita fra Washington Wizards e New York Knicks saranno disponibili dal 19 ottobre La National Basketball Association (NBA) ha annunciato che i biglietti per l’NBA London Game 2019 tra Washington Wizards e New York Knicks saranno in vendita a partire da venerdì 19 ottobre (dalle 9:00) sul ...

Nba2k League : l'anello virtuale. Draft - premi e canestri e vincono pure i knicks : Sullo sfondo, i 200 milioni di persone che quotidianamente giocano in maniera competitiva, più quelli che seguono solo da spettatori il mondo degli sport elettronici. Al tutto va aggiunto che, come ...

Nba – Coach Fizdale e il futuro dei New York Knicks : pronto un volo in Lettonia per parlare con Porzingis : Coach Fitzdale pronto a volare in Lettonia per un faccia a faccia con Kristaps Porzingis: l’allenatore dei Knicks vuole assiurarsi che il talento europeo si al centro del progetto newYorkese Dopo qualche stagione al di sotto dei risultati che una piazza come New York meriterebbe, i Knicks sembrano voler costruire qualcosa di importante per il loro futuro. Il merito è anche del neo Coach Fizdale che, fin dal suo arrivo nelle scorse ...