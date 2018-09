MXGP | Herlings campione del mondo 2018

Motocross - GP Olanda 2018 : Jeffrey Herlings domina gara-1 ed è il nuovo campione del mondo della MXGP : Mancava solamente la matematica, ed è ampiamente arrivata: Jeffrey Herlings (KTM) è il nuovo campione del mondo della classe MXGP. L’olandese, infatti, ha vinto, o per meglio dire dominato, la prima manche della sua gara di casa sulla sabbia di Assen, rifilando quasi 40 secondi a Tony Cairoli (KTM) che, a questo punto, cede lo scettro della classe regina al suo giovane rivale. Come detto, gara-1 non ha avuto storia, con il terzo ...

Motocross - GP Turchia MXGP 2018 : Jeffrey Herlings vince gara-2 ed è a un passo dal titolo. Cairoli è solo 15° : Jeffrey Herlings (KTM) è stato costretto ad un duello con Tim Gajser ma riesce comunque a conquistare anche la seconda manche del GP di Turchia 2018. L’olandese si aggiudica così la tredicesima vittoria di manche consecutiva, la 28esima di una stagione formidabile. Herlings porta il suo vantaggio in classifica iridata a +96 su un Cairoli che è incappato in una brutta manche chiusa in 15esima piazza, anche se i 100 punti ancora in palio ...

Motocross - Classifica Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings sempre più vicino all’iride dopo il round in Turchia. Cairoli secondo : Jeffrey Herlings dà seguito alla sua marcia trionfale in quest’annata 2018 del Mondiale di MXGP. Nella classe regina del Motocross l’olandese ha sbaragliato il campo anche in Turchia (18° round iridato), conquistando la sesta doppietta consecutiva, la tredicesima stagionale, il quindicesimo GP in diciotto disputati (tenendo conto della mancata partecipazione al GP di Ottobiano per la frattura della clavicola in allenamento) e la 29° ...

Motocross - GP Turchia MXGP 2018 : Jeffrey Herlings domina ancora e si avvicina al titolo iridato. Cairoli si difende ed è 2° : Il Mondiale MXGP si sposta in Turchia ma l’esito della gara rimane sempre lo stesso, con Jeffrey Herlings che stravince gara-1 con una facilità disarmante e si procura il primo match point per la conquista del titolo iridato. L’Olandese volante conquista l’undicesima vittoria di manche consecutiva, la 27esima in stagione. Adesso il vantaggio in classifica iridata su Antonio Cairoli sale a +76 ed in gara-2 potrebbe già ...

Motocross - GP Bulgaria MXGP 2018 : Jeffrey Herlings domina anche la seconda manche e si avvicina al titolo iridato - Tony Cairoli 2° : Jeffrey Herlings domina anche la seconda manche del GP di Bulgaria 2018 di MXGP, sbarazzandosi della concorrenza con la consueta onnipotenza fisica. Il pilota olandese si è aggiudicato così l’undicesima vittoria di manche consecutiva, la 27esima di una stagione dominata in lungo e in largo e che lo vede in vetta alla classifica iridata con 783 punti, 73 in più rispetto al rivale Antonio Cairoli. Il pilota siciliano ha chiuso in seconda ...

Motocross - GP Bulgaria MXGP 2018 : ennesimo assolo di Jeffrey Herlings. Tony Cairoli ottavo in rimonta : Altro giro, altra vittoria di Jeffrey Herlings. L’olandese ha dominato gara-1 del GP di Bulgaria di MXGP, aggiornando il suo totale a 25 successi di manche, 10 consecutivi. Soprattutto, il pilota della KTM porta il suo vantaggio in classifica a 70 punti su Tony Cairoli, oggi soltanto ottavo complice una partenza complicata. Sulla gara, come nelle ultime dieci occasioni, davvero poco da dire. Herlings è scattato meglio di tutti dal ...

Motocross MXGP - GP Bulgaria 2018 : Jeffrey Herlings domina le qualifiche - Tony Cairoli quinto : Jeffrey Herlings prosegue nel suo dominio imperterrito ed è perfetto anche nelle qualifiche del GP di Bulgaria 2018, 17esima tappa del Mondiale Motocross MXGP. L’olandese, reduce da nove successi consecutivi e sempre più vicino al titolo iridato, si è imposto agevolmente sul tracciato di Sevlievo e domani in gara andrà a caccia ancora di una doppietta per ipotecare definitivamente il Mondiale. Tony Cairoli, attardato di 58 punti in ...

Motocross - Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings ipoteca l’iride - Antonio Cairoli infortunato al ginocchio perde terreno : Che sia sabbia, fango o prato il risultato non cambia. E’ sempre Jeffrey Herlings a vincere in questo Mondiale 2018 di MXGP. La classe regina del Motocross è ormai un dominio incontrastato dell’Olandese Volante ed anche in Svizzera, sul tracciato di Frauenfeld, si è assistito alla solita dimostrazione di forza del pilota orange. 11esima doppietta di questa stagione messa a segno, la nona vittoria di manche consecutiva ed il 13° GP ...

MXGP - Tony Cairoli alza bandiera bianca. Jeffrey Herlings ipoteca il Mondiale - dominio indiscusso : Tony Cairoli ha dovuto alzare bandiera bianca, ormai definitivamente. Il Mondiale sembra ormai essere nelle mani di Jeffrey Herlings che ora vanta 58 punti di vantaggio sul siciliano quando mancano quattro Gran Premi al termine della stagione (quindi 200 punti ancora in palio): il distacco pare incolmabile per il Campione del Mondo in carica che oggi ha assistito all’ennesima doppietta dell’olandese, capace di infilare il nono ...

Classifica Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings allunga verso il titolo - +58 su Antonio Cairoli : Jeffrey Herlings ha firmato una nuova doppietta e ha ormai ipotecato il Mondiale motocross MXGP. L’olandese ha dominato anche il GP di Svizzera e ora ha 58 punti di vantaggio su Antonio Cairoli che ha dovuto affrontare dei problemi fisici in terra elvetici. A quattro gare dal termine la contesa sembra ormai chiusa, l’alfiere della KTM sembra essere pronto a destituire il Campione del Mondo. Di seguito la Classifica generale del ...