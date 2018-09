Muore cadendo da un tetto di un centro commerciale per un selfie

Napoli - inseguito dalla polizia Muore cadendo da un terrazzo | Foto : Il 31enne avrebbe tentato di calarsi dal terrazzo dell'edificio, servendosi di alcuni cavi dell'antenna, che si sarebbero spezzati

Muore cadendo dalle scale ma era stato avvelenato dalla moglie col collirio : Quella del 64enne era sembrata una morte accidentale, in realtà l'uomo aveva accusato vertigini dopo essere stato avvelenato dalla moglie col collirio nell'acqua per diversi giorni.Continua a leggere

Incidenti montagna : escursionista Muore cadendo in ruscello : Un escursionista milanese è deceduto oggi pomeriggio in alta valle Brembana, a Mezzoldo, dopo essere scivolato mentre percorreva un sentiero ed essere finito in un ruscello. Sul posto sono giunti i mezzi del 118, tra cui anche l’elisoccorso, ma le ferite riportate dal villeggiante erano troppo gravi. A dare l’allarme – si apprende – altri due escursionisti. Sul posto anche i carabinieri e il Soccorso alpino per il ...

Palermo - operaio Muore cadendo da una scala : stava effettuando lavori in tribunale : Un operaio albanese di 48 anni è caduto da una scala ed è finito su un tavolo di vetro che, andando in frantumi, gli ha tranciato una gamba facendolo morire dissanguato.Continua a leggere

Napoli - ventunenne Muore cadendo dal quarto piano per guadagnare 35 euro : Quella che vi stiamo per descrivere è l'ennesima vicenda di cui non vorremmo mai sentire parlare perché c'è di mezzo la vita di una persona, tra l'altro anche molto giovane. Un episodio, quello avvenuto a Napoli, che rappresenta bene il momento di difficoltà che la nostra società sta vivendo in questi ultimi anni: un ragazzo di soli 21 anni, Salvatore, è morto per cercare di guadagnarsi 35 euro che i condomini di un palazzo gli avevano promesso ...

Lite per la coda al mercato - pensionato Muore cadendo a terra dopo una spinta : Una Lite al mercato di Alpignano, per una coda non rispettata è finita in tragedia. Due pensionati si sono spintonati, dopo essersi insultati tra le bancarelle degli ambulanti. Uno è finito a terra ed ha sbattuto la testa . Portato in ospedale a Rivoli, è morto poco il ricovero per un’emorragia cerebrale causata dalla caduta. Il fatto è avvenuto s...

Milano - operaio Muore cadendo da una scala a Palazzo Reale : stava allestendo una mostra : Tragedia al Palazzo Reale di Milano dove un operaio di 69 anni è morto cadendo da una scala mentre era al lavoro per allestire una mostra all'interno di una sala. L'incidente è avvenuto intorno alle ...

Infortuni : operaio Muore cadendo da una scala a Palazzo Reale di Milano (2) : Milano, 9 lug. (AdnKronos) – L’uomo era impegnato nell’allestimento della mostra di Agostino Bonalumi, in programma a Palazzo Reale dal 13 luglio prossimo. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano, con gli uomini del pool antInfortuni della procura e il personale del servizio Psal dell’Ats di Milano, competente per gli Infortuni sul lavoro.Le indagini ...

Infortuni : operaio Muore cadendo da una scala a Palazzo Reale di Milano : Milano, 9 lug. (AdnKronos) – Un operaio di 69 anni ha perso la vita cadendo da una scala mentre era al lavoro per allestire una mostra all’interno di una sala di Palazzo Reale, a Milano.L’incidente è avvenuto intorno alle 11.45 di questa mattina. L’uomo, titolare di una ditta specializzata nell’allestimento di mostre ed esposizioni, era in cima alla scala quando, per cause in corso di accertamento, ha perso ...