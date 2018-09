Muore a 26 anni attaccato da uno squalo a Cape Cod Non succedeva da 82 anni

Muore a 51 anni appuntato scelto dalle Fiamme gialle : Lavorava nella compagnia di Viareggio dal 1990: lascia la moglie e una figlia, lunedì pomeriggio i funerali

Roberta Piantella Muore a 55 anni : era in stato vegetativo da quando aveva 26 anni : Dopo trent'anni di vita in stato vegetativo, Roberta Piantella è morta all'età di 55 anni. Accudita per decenni notte e giorno dalla madre Silvana, Roberta versava in stato vegetativo dal 1988 a causa di un ictus, intervenuto quando aveva solamente 26 anni ed era sposata da quattro e madre di un bambino di appena due anni.Continua a leggere

Milano - tragico gioco sul tetto del centro commerciale : Muore ragazzo di 15 anni : Milano - È salito sul tetto con tre amici, usando le rampe esterne delle scale anti incendio del centro commerciale 'Sarca' di Sesto San Giovanni. Poi ha scavalcato alcune recinzioni e segnali di ...

Sesto San Giovanni - salgono sul tetto del centro commerciale per un selfie : 15enne cade nel condotto d’areazione e Muore : E’ caduto da un altezza di 25 metri dentro un condotto d’areazione dopo essere salito, con degli amici, sul tetto del centro commerciale Sarca, a Sesto San Giovanni. Si è consumata così, nella notte tra sabato e domenica, la tragedia che ha portato alla morte di un 15enne di Cusano Milanino, in provincia di Milano. Il ragazzo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe salito con un gruppo di amici, per gioco, sul tetto del grande ...

Roberta Muore dopo 30 anni di coma : la mamma sempre accanto al suo letto fino alla morte : Roberta Piantella è morta dopo trent'anni in stato vegetativo , assistita giorno e notte dalla madre. Che pur di stare con la sfortunata figlia aveva, fin dal primo giorno di quell'interminabile ...

