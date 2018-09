Motocross Gp Olanda 2018 Streaming video e diretta tv | orario e risultato live Assen

Motocross - GP Olanda 2018 : Jeffrey Herlings fa sua la Qualifying Race - Antonio Cairoli in piazza d’onore : Ancora e sempre Jeffrey Herlings. L’olandese conquista la Qualifying Race del GP d’Olanda 2018, penultima prova del Mondiale 2018 di MXGP. Sul tracciato di Assen il centauro della KTM ha dato un altro saggio delle sue immense qualità, dominando la scena sulla sabbia di casa e non lasciando scampo alcuno ai suoi rivali. In vista delle gare di domani, dunque, Herlings può verosimilmente prepararsi per festeggiare il suo titolo ...

Motocross - GP Olanda 2018 : Kiara Fontanesi trionfa in gara-1 ad Assen e conquista la vetta del WMX : Kiara Fontanesi può sorridere al termine della prima manche del GP d’Olanda 2018, quinto round del Mondiale femminile di Motocross. La nostra portacolori ha ottenuto il secondo successo nella singola run, dopo l’appuntamento sulla sabbia di Ottobiano (Pavia). Dominio di gara-1 della campionessa italiana, che ha così conquistato la vetta della graduatoria iridata con 4 punti di vantaggio su Courtney Duncan. La neozelandese non era al ...

Motocross - GP Olanda 2018 : Jeffrey Herlings è pronto a stappare lo champagne proprio nella gara di casa : Ad inizio anno Jeffrey Herlings sperava con tutte le sue forze di riuscire ad acciuffare il titolo nella MXGP. L’olandese, non solo ha mantenuto le sue attese ma, ringraziando il calendario, festeggerà il suo trionfo proprio nella gara di casa, il Gran Premio d’Olanda sul tracciato di Assen. Lo scenario ideale per stappare lo champagne e celebrare un Mondiale che, il classe 1994, ha letteralmente dominato. Dopo i tre campionati di ...

