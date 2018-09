Motocross | GP Olanda 2018 | doppietta di Kiara Fontanesi ad Assen e titolo iridato che si

oasport

(Di domenica 16 settembre 2018) Semplicemente eccezionale. La cinque volte campionessa del mondo delfemminile ha ottenuto una stupendanel GP d’, ad, prevalendo anche nella seconda manche odierna, dopo il successo di ieri. Una vittoria in rimonta per la nostra portacolori che ha saputo aggiudicarsi anche questa run in sella alla Yamaha, a precedere la padrona di casa Nancy van der Ven (+6″534) e la belga Amandine Verstappen (+11″180). Con questo risultato larafforza la leadership in campionato, vantando 8 lunghezze di vantaggio sull’olandese van der Ven e proiettandosi con fiducia all’ultimo round di Imola, programmato nell’ultimo weekend di settembre (29-30). In questo senso anche l’za di Courtney Duncan ha avuto il suo peso. La neozelandese non era al via per un infortunio e sarà costretta a saltare quel ...