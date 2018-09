Moto in fuga | la polizia spara in aria | rivolta della gente di Ponticelli

Napoli - Moto in fuga : la polizia spara in aria - rivolta dei residenti a Ponticelli : La polizia spara due colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio per tentare di bloccare la fuga di una persona a bordo di una moto che non si era fermata all'alt e la gente del quartiere scende in ...

LIVE Moto2 - GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA : Francesco Bagnaia cerca la fuga per il Mondiale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara del GP di Gran Bretagna di Moto2. Occasione importante per Francesco Bagnaia, che può allungare nel Mondiale. Pecco partirà infatti dalla pole position, mentre il suo rivale Miguel OLIVEira dal 23° posto. Per il portoghese si sta rivelando un weekend complicato e Bagnaia può quindi approfittarne. Ma sono tanti i piloti che possono rovinare i piani del pilota torinese e giocarsi la vittoria. La ...

Venezuela - forte terreMoto di magnitudo 7.3. Panico in un supermercato : il video della fuga dei clienti : Il Venezuela è stato scosso da un terremoto di magnitudo 7.3 nella zona della costa nord orientale. Lo rileva l’Us Geological Survey, precisando che non ci sono, al momento, segnalazioni di vittime, feriti o danni. Il sisma è stato avvertito per diversi secondi e ha scatenato il Panico a Caracas. Molti edifici sono stati evacuati per timore di scosse di assestamento o danni strutturali. Il ministro dell’Interno, Nestor Reverol, ha affermato che ...

Il terreMoto? 'Colpa degli spiriti'. I migranti tentano la fuga in massa : Antiche superstizioni, una regia 'occulta' e il terremoto: tre ingredienti che a Palmoli, Chieti, ieri mattina hanno dato vita al clamoroso blocco dell'unica strada di accesso al paese. Il traffico ...

TerreMoto Molise - traffico sulla Bifernina : gente in fuga - in molti lasciano la costa : Numerose squadre dei Vigili del fuoco da Campobasso al Basso Molise si stanno dirigendo nei paesi colpiti dal sisma di questa sera. Al momento la statale n. 647 Bifernina è aperta al traffico. Panico a causa delle due scosse ha generato una ‘fuga’ delle persone che in massa hanno lasciato le zone costiere per tornare nelle abitazioni dell’interno: in direzione Campobasso c’è un traffico consistente. L'articolo Terremoto ...

TerreMoto in Indonesia - il panico e la fuga dei fedeli dalla moschea : Un sisma di magnitudo 7 ha colpito l’isola di Lombok, in Indonesia. L’allarme tsunami, lanciato dalle autorità, è rientrato. Ma la scossa, avvertita anche a Bali, ha provocato panico, il crollo di diversi edifici e costretto i turisti ad abbandonare gli alberghi. Tre, per ora, i morti L'articolo Terremoto in Indonesia, il panico e la fuga dei fedeli dalla moschea proviene da Il Fatto Quotidiano.

Google torna in Cina : Motore di ricerca si auto-censura/ Marcia indietro dopo la fuga del 2010? : Google torna in Cina: motore di ricerca si auto-censura, la multinazionale pronta a tornare nel paese asiatico dopo la fuga di appena otto anni fa, le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 14:55:00 GMT)

Svezia : maxi furto in cattedrale - ladri in fuga su Motoscafo : maxi furto ieri nella cattedrale di Strängnäs, vicino a Stoccolma , dove due uomini hanno rubato due corone appartenute a un re del 17mo secolo e un globo imperiale . I ladri, riporta la Bbc online, ...

Svezia - rubati antichi gioielli della corona : poi la rocambolesca fuga in Motoscafo : Due ladri hanno rubato tre gioielli della famiglia reale svedese dalla cattedrale che li conservava a Strängnäs, a ovest di Stoccolma, mentre era aperta ai visitatori. Il valore è inestimabile. Ora è caccia all'uomo, con elicotteri e motovedette.--Brutta notizia per i reali svedesi: parte del tesoro della corona è stato rubato dalla cattedrale di Strängnäs, a ovest di Stoccolma, mentre la chiesa era aperta ai visitatori. Due corone e un globo ...

Svezia - rubati antichi gioielli della corona : poi la rocambolesca la fuga in Motoscafo : Due ladri hanno rubato tre gioielli della famiglia reale svedese dalla cattedrale che li conservava a Strängnäs, a ovest di Stoccolma, mentre era aperta ai visitatori. Il valore è inestimabile. Ora è caccia all'uomo, con elicotteri e motovedette.Continua a leggere