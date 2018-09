Moto – Campionato Cinese Superbike | trionfo Ducati | Alessandro Valia si porta a casa la

Dorna Sports e Lenovo annunciano una partnership per il campionato eSport di MotoGP : Dorna Sports annuncia una partnership pluriennale con Lenovo quale sponsor tecnologico esclusivo per il campionato eSport di MotoGP. L'accordo prevede inoltre la fornitura da parte di Lenovo di PC di gaming, monitor e accessori per gli eventi dal vivo del campionato. Oltre alla sponsorizzazione in co-branding, i giocatori che parteciperanno al campionato avranno a disposizione le elevate prestazioni dei dispositivi di gaming Lenovo Legion per ...

Calendario MotoGP - Mondiale 2019 : si profila un campionato con 20 gare. Sono 6 i Paesi in lista d’attesa : Nel corso Safety Commission, che si è tenuta a Brno (Repubblica Ceca) due settimane fa, Carlos Ezpeleta (il figlio di Carmelo, in rappresentanza della Dorna) ha parlato dei futuri cambiamenti riguardanti il Calendario del MotoMondiale nel 2019. Si prevedono, infatti, venti gare con il probabile inserimento del GP del Messico. Un nuovo round che ha colto di sorpresa i piloti e i team, e che porterà all’ampliamento del programma con un anno di ...

Milano : all’Idroscalo quarta tappa campionato italiano Moto d’acqua : Milano, 18 lug. (AdnKronos) – Al via, all’Idroscalo di Milano, la quarta tappa del campionato italiano moto d’acqua, organizzato dalla federazione italiana motonautica, unico riconosciuto dal Coni. Dal 21 al 22 luglio, per il secondo anno all’Idroscalo di Milano, rider pluricampioni italiani, mondiali ed europei si sfideranno nelle varie discipline. I piloti, di ognuna delle otto categorie diverse che esistono in ...

Milano : all’Idroscalo quarta tappa campionato italiano Moto d’acqua (3) : (AdnKronos) – Tra i piloti in gara, anche quest’anno, fra i pluricampioni italiani, europei e mondiali c’è anche Lorenzo Benaglia pluricampione italiano categoria Runabout F1 anche per il 2017, in cima alla classifica provvisoria 2018 per questa categoria, vincitore anche dell’ultima tappa di Brindisi, seguito da Manuel Reggiani e da Pierpaolo Terreo. Per la categoria Runabout F2 la classifica provvisoria è ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Marc Marquez arriva alla sosta con il vento in poppa - Rossi e Vinales provano a tenere aperto il campionato : Quello che tutti temevano si è effettivamente materializzato: Marc Marquez domina anche il Gran Premio di Germania 2018 della MotoGP e arriva alla pausa estiva con il Mondiale in mano. Il campione del mondo in carica, infatti, dispone di un vantaggio di ben 46 punti su Valentino Rossi e 56 su Maverick Vinales, ed è pronto a conquistare il suo terzo titolo iridato consecutivo, il quinto in sei anni da quando è sbarcato nella classe ...