Monti Lucretili | si perdono durante escursione | recuperati dal Soccorso Alpino

: #UltimOra Donna con figlio minore dispersi su Monti Lucretili. In corso ricerche #SoccorsoAlpino #canale50 - SkyTG24 : #UltimOra Donna con figlio minore dispersi su Monti Lucretili. In corso ricerche #SoccorsoAlpino #canale50 - MediasetTgcom24 : Roma, madre e figlio minorenne dispersi su Monti Lucretili #roma - Ortsandra : RT @corrieredirieti: Madre e figlio minorenne dispersi sui monti Lucretili - Corriere di Rieti -

(Di domenica 16 settembre 2018) Intervento dele Speleologico Lazio nella serata di ieri, sui, nel territorio del comune di San Polo dei Cavalieri, per effettuare le ricerche di due dispersi, una donna e suo figlio di 10 anni. L’allarme è stato lanciato nella prima serata dal marito della signora cheun’pomeridiana in Valle Cavalera si era allontanato momentaneamente dai due non riuscendo più a raggiungerli successivamente. Sul posto, in maniera tempestiva, sono giunti gli operatori del Corpo Nazionalee Speleologico – CNSAS della stazione di Roma e provincia che – con l’ausilio dei Carabinieri di Marcellina – hanno dato il via alla ricerca dei due. Fortunatamente qualche ora più tardi, poco prima della mezzanotte, l’uomo – che era rimasto nei pressi del sentiero in Valle Cavalera in attesa dei soccorsi ...