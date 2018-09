Mondiali Volley 2018 – Italia super | ma poche emozioni a Firenze | Repubblica Dominicana

sportfair

: #MondialiVolley2018: Italia si impone 3-1 con l'Argentina di Velasco. Gli azzurri dopo una partenza un po' in affan… - Agenzia_Ansa : #MondialiVolley2018: Italia si impone 3-1 con l'Argentina di Velasco. Gli azzurri dopo una partenza un po' in affan… - rtl1025 : Mondiali di #Volley, successo per l’#Italia, 3-1 all’#Argentina Tre vittorie su tre incontri, gli azzurri a puntegg… - repubblica : Volley, Mondiali: l'Italia non si ferma, 3-1 all'Argentina [news aggiornata alle 23:44] -

(Di domenica 16 settembre 2018), ma un’importantissima vittoria: l’fa quattro su quattro aidiChe spettacolo l’della pallavolo: aidigli azzurri continuano a conquistare vittorie su vittorie. Zaytsev e compagni hanno letteralmente asfaltato lasenza faticare troppo in campo. Come anche spiegato dagli atleti, è stato difficile per gli azzurri oggi trovare il ritmo in campo, ma l’importante era portare a casa un’altra vittoria, la quarta consecutiva, prima della sfida di martedì contro la Slovenia, decisiva per la leadership del girone. I ragazzi di Blengini non si sono mai deconcentrati, con l’unico obiettivo di vincere, approfittando del match per lavorare in vista della prossima partita.è finita con un secco 0-3: sicuramente uno spettacolo non troppo ...