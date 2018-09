Mondiali | Italia-Argentina 3-1 | terza vittoria azzurra

Volley - Mondiali 2018 : Italia qualificata alla seconda fase! Azzurri a Milano : quali saranno gli avversari? : L’Italia si è matematicamente qualificata alla seconda fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile e sicuramente scenderà in campo al Mediolanum Forum di Milano per giocare tre partite nel weekend del 21-23 settembre. La nostra Nazionale ha per il momento conquistato tre vittorie (contro Belgio, Giappone, Argentina) e questa sera dovrebbe arrivare il poker contro la Repubblica Dominicana prima del match di chiusura a Firenze contro la ...

LIVE Canottaggio - Mondiali 2018 in DIRETTA : l’otto dell’Italia cerca l’impresa! Anila Hoxha quinta nel singolo PR1 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio di Plovdiv: in Bulgaria oggi spazio alle ultime finali delle specialità olimpiche e paralimpiche. Tenteranno di salire sul podio due equipaggi azzurri, mentre altri tre saranno in gara nelle finali di consolazione che assegnano le posizioni di rincalzo. Sarà una giornata molto importante per l’Italia, che vorrà chiudere in testa al ...

Equitazione - Mondiali 2018 : la finale del completo slitta a lunedì - Ingrid Klimke a caccia di un clamoroso bis. E all’Italia serve un’impresa per qualificarsi per Tokyo : Un’impresa d’altri tempi per staccare in anticipo il pass olimpico e programmare con cura la marcia di avvicinamento a Tokyo 2020. Il destino dell’Italia del completo è appeso ad un filo. E servirà davvero una squadra impeccabile per provare ad impensierire la fortissima Germania di Ingrid Klimke, piuttosto in crisi nella gara a squadre che vede attualmente avanti a tutti la Gran Bretagna, che non ha sbagliato nulla nel crosso ...

Italia Repubblica Dominicana/ Streaming video e diretta Rai : orario e risultato live (Mondiali volley 2018) : diretta Italia Repubblica Dominicana, Streaming video Rai: orario e risultato live della partita che si gioca al Nelson Mandela Forum di Firenze, quarta prova nei Mondiali volley 2018(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 10:48:00 GMT)

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Argentina 3-1 - l’ace pazzesco di Michele Baranowicz. L’ultimo punto dello svincolato di lusso : Michele Baranowicz ieri sera è stato l’uomo della provvidenza, colui che ha messo a segno il punto della vittoria per l’Italia contro l’Argentina ai Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale era in totale affanno, stava vivendo un quarto set di sofferenza e rischiava addirittura di venire trascinata al tie-break. Ivan Zaytsev ha annullato due set-point, poi un muro ci ha regalato il secondo match-point e in quel ...

Mondiali Volley 2018 – Italia super! Risultati e classifiche dopo la quarta giornata di gare : Mondiali Volley 2018: Risultati e classifica dopo la quarta giornata di gare L’Italia fa 3 su 3: splendida vittoria degli azzurri, ieri sera sull’Argentina. Davanti al pubblico Italiano Zaytsev e compagni hanno regalato uno spettacolo unico assicurandosi il primo posto della Pool A. Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dopo la quarta giornata di gare: Pool A (Firenze/Roma) – 9/9 Italia-Giappone 3-0; 12/9 ...

LIVE Canottaggio - Mondiali 2018 in DIRETTA : l’otto dell’Italia cerca l’impresa! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio di Plovdiv: in Bulgaria oggi spazio alle ultime finali delle specialità olimpiche e paralimpiche. Tenteranno di salire sul podio due equipaggi azzurri, mentre altri tre saranno in gara nelle finali di consolazione che assegnano le posizioni di rincalzo. Sarà una giornata molto importante per l’Italia, che vorrà chiudere in testa al ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Repubblica Dominicana - sarà passeggiata con la cenerentola? Gli azzurri inseguono la quarta vittoria : Questa volta non ci sono soste per l’Italia che torna immediatamente in campo per affrontare la Repubblica Dominicana nella quarta partita dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Questa sera (ore 21.15) gli azzurri sono chiamati a quello che sulla carta dovrebbe essere l’impegno più agevole dell’intera rassegna iridata: davanti ai 7500 spettatori del Mandela Forum di Firenze, la nostra Nazionale se la dovrà vedere contro la ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : oggi si assegnano gli ultimi titoli. L'Italia vuole la medaglia nell'otto : Al femminile invece la Nuova Zelanda partirà favorita per ripetersi, visto che ha conquistato due vittorie in Coppa del Mondo. Le avversarie principali saranno Olanda, Stati Uniti e Canada. Otto " La ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia cuor di leone! Azzurri impavidi - che sofferenza contro l’Argentina : meno tecnica e più grinta - terza vittoria : Italia cuor di Leone. Si può descrivere così la nostra Nazionale dopo la soffertissima vittoria sull’Argentina ai Mondiali 2018 di Volley maschile: il 3-1 conquistato con grande sudore al Mandela Forum di Firenze è stato frutto di generosità, grinta e sangue pulsante nelle vene. Un capolavoro di carattere più che di tecnica e tattica dove effettivamente siamo stati un po’ troppo carenti. Gli Azzurri hanno sudato le fatidiche sette ...

Canottaggio - Mondiali 2018 : oggi si assegnano gli ultimi titoli. L’Italia vuole la medaglia nell’otto : oggi si svolgerà l’ultima giornata di gare ai Mondiali di Canottaggio di Plovdiv (Bulgaria). Sulle sponde del Maritza River si assegneranno i titoli delle rimanenti specialità olimpiche. L’Italia proverà a chiudere in bellezza questa rassegna iridata conquistando una medaglia nell’otto. Andiamo quindi a scoprire gli equipaggi favoriti nelle finali odierne. Singolo – Al maschile il ceco Ondrej Synek cercherà di difendere il titolo iridato e il ...

Volley - Mondiali 2018 : la Francia rischia con l’Olanda - torna l’Italia. USA e Serbia favorite : le partite di oggi : oggi domenica 16 settembre si disputano otto partite ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Giornata davvero scoppiettante e avvincente, con il ritorno in campo dell’Italia che sfida la Repubblica Dominicana, le partite di altre big come Francia, USA, Serbia. Vediamo nel dettaglio quali sono le partite che ci aspettano. CINA vs EGITTO (ore 16.00, Pool B a Ruse): Incontro di poco interesse, entrambe le squadre sono già fuori dalla ...

Italia-Repubblica Dominicana - Mondiali volley 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi domenica 16 settembre si gioca Italia-Repubblica Dominicana, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La nostra Nazionale torna in campo al Mandela Forum di Firenze dopo aver vinto le prime tre partite giocate contro Giappone, Belgio e Argentina: gli azzurri, sostenuti dai 7500 spettatori dell’impianto toscano, puntano al poker di successi per sognare ancora più in grande nella rassegna iridata casalinga. Sulla carta ...

Equitazione - Mondiali 2018 : Manuel Cortesi ad un passo dal podio nel reining - l’Italia scivola indietro nel completo - il maltempo stravolge i programmi : Manuel Cortesi ad un passo dal podio nel reining ai Mondiali 2018 di Equitazione, in corso di svolgimento a Tryon (USA). L’azzurro è rimasto a lungo nelle posizioni che assegnano le medaglie, ma proprio quando sembrava sul punto di godersi un risultato storico, è stato scavalcato da due atleti e ha chiuso al quinto posto della classifica generale, a solo mezzo punto dal bronzo. In sella a PC Sliderina For Me, Cortesi ha piazzato uno score ...