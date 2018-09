Mondiale Rally - Turchia | doppietta della Toyota | vince Tänak

Diretta / Rally Turchia 2018 streaming video e tv : Mikkelsen al comando ( Mondiale Wrc oggi 15 settembre) : Diretta Rally di Turchia 2018 : info streaming video e tv della seconda giornata per questa prova del Mondiale Wrc una delle ultime in stagione, oggi 15 settembre.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 12:21:00 GMT)

Rally Turchia 2018/ Streaming video e diretta tv : orario e percorso / Mondiale Wrc oggi 15 settembre) : diretta Rally di Turchia 2018 : info Streaming video e tv della seconda giornata per questa prova del Mondiale Wrc una delle ultime in stagione, oggi 15 settembre.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 00:57:00 GMT)

Rally Turchia 2018 : Neuville proverà a difendere la leadership del Mondiale da Ogier e Tanak : Il Mondiale Rally 2018 si trasferisce in Turchia per la decima gara della stagione che si disputerà nelle regioni del sud ovest turco dal 13 al 16 settembre. L’ultima volta che si è svolto un Rally di Turchia valido per il WRC risale a otto anni fa, nel 2010. Proprio per questo motivo per i team sarà una vera sfida, dato che molti riferimenti e dati verranno scoperti sul momento. Il terreno pietroso e ricco di sconnessioni metterà a dura ...