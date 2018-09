Mistero in New Mexico | evacuato “per questioni di sicurezza” il Sunspot Solar Observatory

meteoweb.eu

(Di domenica 16 settembre 2018) Un‘improvvisa evacuazione è stata ordinata al, in New, che ospita uno dei più potenti telescopi al mondo per l’osservazione della nostra stella: il provvedimento, che riguarda anche i residenti del circondario, è stato deciso il 6 settembre per una “questione di sicurezza” che sarebbe stata segnalata dall’FBI e sulla quale non si hanno ulteriori informazioni. Sul web i cospirazionisti stanno formulando ogni sorta di teoria, dalla fuga di sostanze pericolose a quella (ovviamente smentita dalle autorità) di contatto alieno, considerando anche a 130 km si trova Roswell dove nel 1947 si era schiantato un oggetto misterioso (poi rivelatosi essere un pallone-sonda degli USA sviluppato per spiare i programmi nucleari dell’U). Sulla “questione di sicurezza” rimane il più ampio riserbo – e– ...