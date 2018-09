Miss Italia - le selezioni | in diretta dalle 20 | 30 su La7

blogo

: Insulti sui social a Chiara Bordi, disabile aspirante miss Italia - SkyTG24 : Insulti sui social a Chiara Bordi, disabile aspirante miss Italia - repubblica : Insulti sui social a Chiara Bordi, la 18enne disabile candidata a Miss Italia [news aggiornata alle 08:10] - fattoquotidiano : Chiara Bordi, insultata la concorrente disabile di Miss Italia: “Ti votano solo perché storpia” -

Questa sera alle 20:30 su La7 andrà in onda la prima delle due serate dedicate a. Sarà la volta delle semifinali. Fase che sarà trasmessa come un docureality per raccontare in modo cinematografico, con un linguaggio nuovo, le storie delle protagoniste di.È un'anteprima è prodotta da Infront Italy, nuovo partner del concorso, ed è presentata da Carolina Di Domenico, attrice, conduttrice radiofonica e televisiva, volto nuovo per, apprezzata dal grande pubblico in tante occasioni, molte delle quali legate a Sanremo, come l'ultimo "Dopo Festival" insieme a Edoardo Leo o tre puntate di "Perché Sanremo è Sanremo". Conduttrice della parte web di "The Voice" su Raidue e di "Dottori in prima linea" su La7, Carolina Di Domenico è stata tra gli interpreti di "Un medico in famiglia 8" e ha recitato anche per il grande schermo.