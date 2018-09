Ministro Lussemburgo caduto nella trappola di Salvini? “Usa metodi fascisti”

Salvini visita l'Hotel House : "Va abbattuto". Il Ministro del Lussemburgo torna all'attacco : "Toni fascisti da Anni 30” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha visitato oggi l'Hotel House di Porto Recanati, grattacielo multietnico costruito sulla riviera adriatica per il turismo residenziale che oggi versa in uno stato di profondo degrado, come denunciato più volte da autorità e residenti."O lo sistemi o lo abbatti. E per esperienza è più facile la seconda. Non c'è una terza via” ha detto Salvini che dopo aver parlato con alcuni abitanti è salito all'ultimo ...