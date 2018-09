Ministro Esteri del Lussemburgo : "Polemica calcolata - Salvini usa metodi fascisti anni '30" : Jean Asselborn, in riferimento al video del botta e risposta con il vicepremier italiano sul tema migranti, parla di "provocazione calcolata: i collaboratori del vicepremier italiano - dice a Spiegel.de - si piazzano nelle sale inposizioni strategiche e riprendono sistematicamente tutto quelloche dice Salvini". : Jean Asselborn, in riferimento al video del botta e risposta con il vicepremier italiano sul tema migranti, parla di "provocazione: i collaboratori del vicepremier italiano - dice a Spiegel.de - si piazzano nelle sale inposizioni strategiche e riprendono sistematicamente tutto quelloche dice".

Ministro Esteri Lussemburgo : Salvini usa metodi fascisti anni '30 : "Salvini usa metodi e toni dei fascisti degli anni Trenta". Lo afferma il Ministro degli Esteri lussemburghese Jean Asselborn in riferimento al video del botta e risposta con il vicepremier italiano ... : "usae toni deidegliTrenta". Lo afferma ildeglilussemburghese Jean Asselborn in riferimento al video del botta e risposta con il vicepremier italiano ...

Asselborn - chi è il Ministro degli Esteri del Lussemburgo che ha litigato con Salvini : fu il primo a criticare l’Ungheria di Orban : Nessuno in Europa è in carica da più tempo come ministro degli Esteri. Jean Asselborn, protagonista della lite con Matteo Salvini sui migranti, è il titolare degli Esteri del Lussemburgo dal 2004. E, nel 2016, prima dell’eurodeputata Judith Sargentini, fu lui ad invocare la sospensione o, addirittura, l’espulsione dell’Ungheria dall’Unione europea a causa del suo trattamento verso i richiedenti asilo. Membro del Partito socialista dei ... : Nessuno in Europa è in carica da più tempo come. Jean, protagonista della lite con Matteosui migranti, è il titolaredeldal 2004. E, nel 2016, prima dell’eurodeputata Judith Sargentini, fu lui ad invocare la sospensione o, addirittura, l’espulsione deldall’Unione europea a causa del suo trattamento verso i richiedenti asilo. Membro del Partito socialista dei ...

Il litigio tra Salvini e il Ministro degli Esteri del Lussemburgo sui migranti : Salvini stava dicendo di essere contrario all'uso dell'immigrazione per sopperire alla mancanza di forza lavoro, gli è stato ricordato dei molti italiani sono andati all'estero per fare esattamente quella cosa The post Il litigio tra Salvini e il ministro degli Esteri del Lussemburgo sui migranti appeared first on Il Post. stava dicendo di essere contrario all'uso dell'immigrazione per sopperire alla mancanza di forza lavoro, gli è stato ricordato dei molti italiani sono andati all'estero per fare esattamente quella cosa The post Iltrae ildelsuiappeared first on Il Post.

Migranti - Salvini a Vienna litiga con il Ministro Esteri del Lussemburgo : Le immagini del duro scontro tra Matteo Salvini e il ministro degli Esteri del Lussemburgo Jean Asselborn che interrompe il suo intervento: "Ho sentito qualche collega dire che c'è bisogno di ... : Le immagini del duro scontro tra Matteoe ildeglidelJean Asselborn che interrompe il suo intervento: "Ho sentito qualche collega dire che c'è bisogno di ...

Scintille tra Salvini e il Ministro degli esteri del Lussemburgo : "Ricordatevi di quando i migranti erano italiani" : Diverbio, con imprecazione, tra Matteo Salvini e il ministro degli esteri del Lussemburgo Jean Asselborn al vertice di Vienna durante l'intervento del vicepremier leghista. Alla frase pronunciata da Salvini durante il suo intervento, "non abbiamo l'esigenza di avere nuovi schiavi per soppiantare i figli che non facciamo più", il collega lussemburghese ha sbottato per poi commentare con l'imprecazione "merde alors" (una sorta di "diamine") ... : Diverbio, con imprecazione, tra Matteoe ildelJean Asselborn al vertice di Vienna durante l'intervento del vicepremier leghista. Alla frase pronunciata dadurante il suo intervento, "non abbiamo l'esigenza di avere nuovi schiavi per soppiantare i figli che non facciamo più", il collega lussemburghese ha sbottato per poi commentare con l'imprecazione "merde alors" (una sorta di "diamine") ...