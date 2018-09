: Milano. Sale su tetto,cade:grave 15enne - NotizieIN : Milano. Sale su tetto,cade:grave 15enne - TelevideoRai101 : Milano. Sale su tetto,cade:grave 15enne -

Unè stato trasportato in ospedale in prognosi riservata dopo essere precipitato da un'altezza di 25 m all' interno di una condotta di aerazione nel centro commerciale Sarca a Sesto San Giovanni (). Il ragazzo si sarebbe arrampicato con alcuni amici suldella struttura e quando è stato scoperto dalla sicurezza è scappatondo nella condotta dell'aria. I Vigili del fuoco hanno dovuto eseguire una manovra molto complicata per riuscire ad estrarlo.(Di domenica 16 settembre 2018)