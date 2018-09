Milano | sale per un selfie sul tetto del centro commerciale e cade | morto un 15enne

Milano - 15enne sale sul tetto del centro commerciale Sarca e precipita : morto : E' accaduto attorno alle 22:20 di sabato. Durante la fuga il ragazzo è caduto nella condotta dell'aria e i vigili del fuoco hanno dovuto eseguire una manovra molto complicata, che ha visto l'impiego ...

Borsa : Europa sale - Milano +0 - 4% : ANSA, - Milano, 12 SET - Indici positivi per le principali borse europee, in coerenza con i futures Usa, in vista del Beige Book della Fed, atteso in serata, e alla vigilia del direttivo della Bce. ...

Borsa : Milano sale +1 - 2% - corre Banco Bpm : ANSA, - Milano, 5 SET - La Borsa di Milano prende slancio puntando sul rimbalzo delle banche. Il Ftse Mib sale dell'1,2% a 20.835 punti intorno a metà seduta. Banco Bpm corre in rialzo del 6,4%, Ubi ...

Borsa di Milano in rosso frenata da utility e banche - sale lo spread : Dopo una partenza incerta, la Borsa di Milano imboccato la via del ribasso (-1,03% il Ftse Mib), frenata in particolare da utility e banche. Lo spread Btp-Bund sale di 6 punti base a 283 punti sul decennale e di 9 punti a 267 punti sul quinquennale....

Borsa : Europa sale ancora su effetto Powell - Milano timida - +0 - 2% - : ... Jerome Powell, che a Jackson Hole ha sottolineato la forza dell'economia Usa e confermato, sul fronte monetario, l'intenzione di procedere nel rialzo dei tassi di interesse anche se in modo graduale.

Borsa : Europa risale - Milano ultima - -0 - 3% - : ANSA, - Milano, 22 AGO - Riacquistano smalto le principali borse europee a metà seduta, dopo una sbandata a seguito delle nuove minacce del presidente Usa Donald Trump sui dazi, che hanno fanno girare ...

Borsa : Milano sale - sprint Saipem : ANSA, - Milano, 21 AGO - Piazza Affari si conferma in rialzo in vista dell'avvio degli scambi Usa, con l'indice Ftse Mib , +1,43%, in testa agli altri listini europei. In luce Saipem , +5,86%, , con ...

Borsa : Europa sale - Milano in coda : ANSA, - Milano, 20 AGO - Si confermano in rialzo le principali Borse europee in attesa dei verbali dell'ultimo comitato federale della Fed, previsti tra due giorni, e del simposio di Jackson Hole di ...

Bloccato per ore il treno Milano-Lecce. Raggiungere il Salento diventa un'impresa quasi impossibile - : Inutile dire che era gremito in ogni ordine di posto il treno Frecciabianca partito da Milano e diretto a Lecce. Avrebbe dovuto Raggiungere il capoluogo barocco intorno alle 20.30 calcolando qualche ...

Milano Arte Musica : Concerto di Ferragosto con Maurizio Salerno : ... inaugurata dal precocissimo Girolamo Cavazzoni , che pubblica «ancor fanciullo» già nel 1543 un libro dedicato al cardinale Pietro Bembo, figura centrale nella cultura e nella politica italiana dell'...

Borsa : Milano sale con Europa e banche : Milano, 14 AGO - Partenza positiva per Piazza Affari, con tutte le Borse europee che provano a rimbalzare dopo la crisi turca: l'indice Ftse Mib sale dello 0,6%, con le banche che recuperano anche ...