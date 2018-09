Milano | raid omofobo a scuola | svastiche e scritte pro-Salvini Sala attacco

Raid omofobo in scuola Milano : ANSA, - Milano , 16 SET - Una dozzina di bambini si è messa al lavoro questa mattina assieme alle mamme che gestiscono la scuola popolare di via Bramantino a Milano , per pulire i muri delle aule ...

Milano : raid a mano armata in una carrozzeria - nove arresti dei carabinieri : Milano, 25 lug. (AdnKronos) - nove arresti dei carabinieri di Milano per il raid del 12 marzo scorso in una carrozzeria di Novate Milanese, in provincia di Milano. I reati contestati a sei italiani, un keniota, un rumeno e un peruviano sono rapina a mano armata, lesioni personali, sequestro di perso