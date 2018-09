Milano | ragazzo di 15 anni morto per un selfie | precipitato dal tetto del centro

Milano - tragico gioco sul tetto del centro commerciale : muore ragazzo di 15 anni : Milano - È salito sul tetto con tre amici, usando le rampe esterne delle scale anti incendio del centro commerciale 'Sarca' di Sesto San Giovanni. Poi ha scavalcato alcune recinzioni e segnali di ...

Un ragazzo di 15 anni è morto dopo una caduta di 25 metri nel condotto d’aerazione di un supermercato di Sesto San Giovanni - vicino a Milano : Nella notte tra sabato e domenica un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere caduto per 25 metri in un condotto di aerazione sul tetto di un centro commerciale di Sesto San Giovanni, vicino a Milano. Il ragazzo aveva superato le The post Un ragazzo di 15 anni è morto dopo una caduta di 25 metri nel condotto d’aerazione di un supermercato di Sesto San Giovanni, vicino a Milano appeared first on Il Post.

Ragazzo suicida a Milano : l’ipotesi è che sia stato istigato da un gioco online : E’ emersa una terribile ipotesi di ‘istigazione al suicidio‘ nel caso del 14enne che si è tolto la vita a Milano lo scorso 6 settembre. La Procura ha disposto il sequestro preventivo e d’urgenza dei siti dove c’erano video, tutorial e messaggi che il ragazzino ha visitato prima di impiccarsi. In seguito agli accertamenti fatti sul suo cellulare e sul suo PC, sembra sia emerso un collegamento a siti web dove si gioca ...

Milano - 14enne suicida : ipotesi “sfida di soffocamento” sul Web. Sequestrati i siti visitati dal ragazzo : Prima di morire aveva guardato “Le 5 sfide pericolose per sballarsi senza droga”, un video da un milione di visualizzazioni su YouTube. L’hanno scoperto gli investigatori, esaminando la cronologia del pc di Igor Maj, il ragazzino 14enne trovato morto il 6 settembre scorso a Milano, nella propria cameretta, appeso al letto a castello con una corda da roccia stretta attorno al collo. E tra le “sfide” presentate nel ...

Choc a Milano - ragazzo precipita dal nono piano di un palazzo. Immediato l’intervento dei soccorritori : cosa scoprono sul luogo della tragedia : Una giornata da dimenticare per l’intera città di Milano e per tutta l’Italia. Dopo i fatti gravissimi degli incidenti stradali che hanno causato molti morti in diverse regioni, adesso arriva anche la notizia di un ragazzo di 29 anni che è morto dopo essere precipitato da un palazzo in via Borgogna, a Milano. La tragedia, secondo quanto riporta l’Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuta attorno alle 13, quando al ...

Tragedia al centro di Milano : ragazzo cade da palazzo e muore sul colpo in San Babila. C’è anche ipotesi suicidio : Lunedì da horror in pieno centro a Milano, dove attorno alle 13:00 di oggi (lunedì 6 agosto) un ragazzo è precipitato da un edificio di piazza San Babila.La vittima è un 29enne, morto sul colpo, cadendo nel vuoto in mezzo alla strada all"angolo tra via Durini e via Borgogna.A quanto appreso finora, il giovane sarebbe caduto da un"altezza molto elevata: pare, infatti, dal nono piano di un palazzo, come scrive Milano Today.L"allarme è stato dato ...

Salvatore Pezzano ce l'ha fatta! Salvato a Milano il ragazzo che nessuno voleva operare : "A tutto c'è un rimedio" : Salvatore Pezzano è stato operato. Il ragazzo la cui vita era a rischio per una grave lussazione alla clavicola, riportata il 2 maggio scorso in un incidente sul campo di calcio e ritenuta inoperabile, ce l'ha fatta. Ne dà lui stesso notizia in un post su Instagram, medesimo social network che aveva usato per cercare un'equipe chirurgica potesse sottoporlo ad un intervento risolutore. "Non so che parole usare... Un incubo che ...

Milano : gay massacrato di botte per aver fatto un complimento ad un ragazzo – molti giustificano la violenza “Ha fatto bene!” (FOTO) : Mercoledì scorso un ragazzo gay tedesco ha fermato un uomo in Via Lecco e gli ha rivolto un complimento: “Ciao, sei bello”. Sono bastate queste semplici parole per scatenare la furia omofoba dell’uomo, che ha iniziato a picchiare selvaggiamente il cittadino tedesco, per poi fuggire, lasciando a terra in una pozza di sangue il ragazzo. La vittima è stata portata subito all’ospedale San Raffaele, dove è stata operata d’urgenza. Il ragazzo ha ...