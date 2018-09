Milano | protesta animalista shock in vista della Settimana della Moda

Milano - stop alla consegna di pacchi Protestano i lavoratori di Amazon : Niente pacchi in arrivo da Amazon venerdì 14 settembre. Potrebbe essere questo l'effetto dello sciopero dei driver dalle 6,30 con presidi davanti ai cancelli delle sedi di via Toffetti a Milano, di ...

Milano - Salvini incontra Orban. La protesta delle opposizioni in San Babila : Faccia a faccia a Milano tra il vicepremier Matteo Salvini e il primo ministro Ungherese, Viktor Orban. Al centro dell'incontro la comune linea dura contro i migranti. I due concordano: "Per gestire ...

A Milano vertice Salvini-Orban - la sinistra scende in piazza per protesta : La Milano a favore dell'accoglienza e dell'integrazione si sta riunendo in piazza San Babila in segno di protesta per l'incontro in programma nella sede della prefettura tra Matteo Salvini e il ...

Orban a Milano per l’incontro con Salvini A piazza San Babila migliaia in protesta : E’ iniziato in prefettura a Milano l’incontro fra il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e il premier ungherese Viktor Orban. Orban, con cravatta verde, è appena arrivato nella sede della prefettura. Sul tavolo dell’incontro la gestione dell’immigrazione in Europa, ma anche temi economici e politici. Intanto la Milano a favore dell’accoglienza e dell’integrazione si sta riunendo in piazza San Babila in segno di protesta. ...

Vertice Salvini-Orban a Milano per costituire la “Lega delle Leghe” in Europa : M5S irritato - la sinistra protesta in piazza : Nella giornata di oggi è previsto l'incontro tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il primo ministro ungherese Viktor Orban, che si svolgerà per motivi logistici nei locali della prefettura di Milano. Il Pd milanese, Anpi, la Cgil e LeU hanno indetto un presidio di protesta alle ore 17.00 in piazza San Babila, a circa 500 metri dall'evento.Continua a leggere

Milano : tutto pronto per l'incontro Salvini-Orban Sinistra e associazioni in piazza per protestare : Il ministro dell'Interno e il premier ungherese si incontreranno in Prefettura, in piazza San Babila è prevista una manifestazione di protesta

Migranti - vertice Salvini-Orban a Milano. Manifestazioni di protesta - : Il vicepremier e capo della Lega e il primo ministro ungherese si vedono alle 17 in Prefettura. Al centro dell'incontro la questione Migranti, ma anche le Europee. Presidio "Europa senza muri" in ...

Milano - occupato il centro islamico di viale Jenner : protesta per il licenziamento della guida spirituale : Una trentina di musulmani ha forzato l'entrata dell'edificio e si è riunita in preghera. La zona presidiata da carabinieri e Digos