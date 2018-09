Milano | cade in condotto aerazione | muore 15enne

Milano - 15enne sale sul tetto del centro commerciale per un selfie e cade : morto : E' accaduto attorno alle 22:20 di sabato. Durante la fuga il ragazzo, di Cusano Milanino, è caduto nella condotta dell'aria e i vigili del fuoco hanno dovuto eseguire una manovra molto complicata, che ...

Milano - cucciolo di cane cade nello scarico del canile. I Vigili del fuoco riescono a salvarlo : I Vigili del fuoco di Milano hanno salvato un cucciolo di cane di pochi giorni che era caduto in uno scarico vicino alla gabbia nel canile comunale di via Corelli. I soccorritori hanno dovuto allargare il buco fognario con il martello pneumatico, così il piccolo cucciolo è stato tratto in salvo e riconsegnato alla madre. L'articolo Milano, cucciolo di cane cade nello scarico del canile. I Vigili del fuoco riescono a salvarlo ...

Milano - cade una grata per strada : anziano precipita due metri : Un anziano che a Milano stava camminando per strada, stamani all’alba, è precipitato due metri sotto il livello del marciapiede a causa, pare, del cedimento di una grata. L’uomo, di 76 anni è rimasto ferito ma non si troverebbe in pericolo di vita. E’ accaduto intorno alle 6 in via Saponaro, all’altezza del civico 50. I soccorritori e i vigili del fuoco lo hanno soccorso e trasportato in codice rosso alla clinica ...

Mercati positivi su nuovi negoziati USA-Cina. A Milano cade Atlantia - non fa prezzo : Teleborsa, - Seduta negativa per il listino milanese , in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità, sulla scia dei nuovi negoziati USA-Cina sul commercio. ...

Milano. Tari : incassi in crescita alla scadenza della prima rata : incassi della Tari in crescita alla scadenza della prima rata del 31 luglio rispetto alla stessa data dello scorso anno

Tragedia al centro di Milano : ragazzo cade da palazzo e muore sul colpo in San Babila. C’è anche ipotesi suicidio : Lunedì da horror in pieno centro a Milano, dove attorno alle 13:00 di oggi (lunedì 6 agosto) un ragazzo è precipitato da un edificio di piazza San Babila.La vittima è un 29enne, morto sul colpo, cadendo nel vuoto in mezzo alla strada all"angolo tra via Durini e via Borgogna.A quanto appreso finora, il giovane sarebbe caduto da un"altezza molto elevata: pare, infatti, dal nono piano di un palazzo, come scrive Milano Today.L"allarme è stato dato ...