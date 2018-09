Milan | errori di gioventù! Servono carattere e cattiveria | ma la strada è quella giusta

sportfair

(Di domenica 16 settembre 2018) Cagliari-1-1: i sardi partono subito aggressivi, Higuain si sblocca ma i rossoneri devono ancora lavorare sodo La Serie A è tornata: dopo lo stop per la Nations League, le squadre sono tornate in campo per la quarta giornata, importantissima per Cristiano Ronaldo, che si è finalmente sbloccato, ma anche per Gonzalo Higuain, anche lui finalmente a segno con la maglia rossonera. L’Inter è stata fermata dal Parma, mentre la Roma ha pareggiato, importanti vittorie per Napoli e Lazio che non hanno però brillato. Alessandro Tocco/LaPresse Serata importante dunque per il: la squadra rossonera ha avuto infatti l’occasione di recuperare punti preziosi in ottica Champions. I ragazzi di Gattuso però hanno avuto a che fare con un avversario davvero ostico, il Cagliari infatti ha messo subito in difficoltà i rossoneri con un gol di Joao Pedro, sul rimbalzo del palo ...