Migranti | Salvini all' Hotel House di Porto Recanati | ' Servono le ruspe | va abbattuto'

Lo scontro sui Migranti - Asselborn : Salvini usa toni fascisti. Il ministro : li prenda lui : Continuano gli attacchi in sede europea. 'Non doveva pubblicare quel video, la sua è stata una provocazione calcolata' dice il lussemburghese. E Salvini: 'da parte nostra solo rispetto delle regole' -

ASSELBORN : "SALVINI - METODI FASCISTI"/ Leader Lega - "che problemi ha? Si prenda Migranti in Lussemburgo" : Lussemburgo e caos Ue: ASSELBORN, "Salvini usa toni e METODI fascisti da anni '30". Tema migranti, il Ministro attacca ancora il vicepremier Lega: "video a mia insaputa".

Migranti - il ministro lussemburghese Asselborn attacca Salvini : “Usa metodi e toni dei fascisti degli anni Trenta” : Nuovo scontro tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e il ministro degli esteri lussemburghese Jean Asselborn che, in un’intervista a Der Spiegel ha dichiarato: “Salvini usa metodi e toni dei fascisti degli anni Trenta”. Il membro del governo del Lussemburgo è poi tornato sull’episodio del video del suo battibecco con Salvini durante la conferenza sulle migrazioni, a Vienna: “Si è trattato di una ...

Centro per Migranti imbrattato con svastiche e la scritta "W Salvini" : E' accaduto alla Scuola di cultura popolare a Milano, gestita da un collettivo che si occupa anche di integrazione

Migranti - la Tunisia gela Salvini : No ai rimpatri lampo : Teleborsa, - La Tunisia dice no alla proposta di rimpatrio lampo per i 184 Migranti sbarcati in Italia nelle ultime ore. Un episodio che può essere definito l'ultimo di una serie di cortocircuiti tra ...

Migranti - pressing di Salvini sulla Tunisia : “Rimpatri più rapidi - rivedere l’accordo” : Per ora restano in Italia, ma già la prossima settimana buona parte dei 184 tunisini sbarcati venerdì a Lampedusa con 7 barchini, potrebbe tornare a casa. L’obiettivo è la revisione al rialzo dell’accordo bilaterale con la Tunisia per incrementare il numero settimanale dei rimpatri. ...

Migranti - Salvini trova alleati in Austria : 'Identificarli a bordo subito dopo i soccorsi' : Sull'emergenza Migranti in Europa, Salvini e Kickl ministro dell'Interno dell'Austria hanno espresso una visione comune e proposte condivise, a partire da quella che si basa sull'identificazione dei naufraghi gia' a bordo delle navi subito dopo i soccorsi in mare. Come previsto, i rappresentanti di due tra i governi più intransigenti in ambito continentale sul tema del controllo delle frontiere hanno confermato la linea della fermezza rispetto a ...

Emergenza Migranti - Salvini contro tutti : «Non ci servono nuovi schiavi» : Il vicepremier a Vienna attacca l’omologo lussemburghese che replica: noi vi abbiamo accolto. A Lampedusa 184 tunisini arrivano con 7 barchini: li spediremo indietro. Scontro con Malta

Sondaggi politici/ Migranti - più di un italiano su due con Salvini : d'accordo il 74% dei 5 Stelle : Sondaggi politici: le ultime rilevazioni confermano il consenso nei confronti del governo e in particolare della Lega di Matteo Salvini. Gli italiani d'accordo sulle scelte sui Migranti(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 17:26:00 GMT)