Migranti | l' Italia prova a uscire dall' isolamento | asse con Berlino sulla missione Sophia

Germania - IL ministro Seehofer : 'ottimista sull'accordo con l'Italia sui Migranti' : Il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, si dice "ottimista" per quanto riguarda l'accordo in discussione con l'Italia sui rifugiati. "Lo chiuderemo", ha assicurato il leader dell'Unione ...

Sondaggi politici/ Migranti - più di un italiano su due con Salvini : d'accordo il 74% dei 5 Stelle : Sondaggi politici: le ultime rilevazioni confermano il consenso nei confronti del governo e in particolare della Lega di Matteo Salvini. Gli italiani d'accordo sulle scelte sui Migranti(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 17:26:00 GMT)

Migranti e olio - tensione tra Italia e Tunisia. Salvini : "Servono più rimpatri" : Prima l'attacco del M5s all'import di extra vergine a dazi zero. Poi la richiesta del Viminale. Che non trova consensi...

Sondaggi politici/ Migranti - con Salvini oltre il 50% degli italiani : "Più mi attaccano più mi danno forza" : Sondaggi politici: le ultime rilevazioni confermano il consenso nei confronti del governo e in particolare della Lega di Matteo Salvini. Gli italiani d'accordo sulle scelte sui Migranti(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 13:22:00 GMT)

Migranti - la linea dura di Salvini piace agli italiani : più di uno su due dice sì ai porti chiusi : La linea dura del governo sui Migranti paga in termini elettorali. Il caso della Diciotti , che questa estate ha conquistato l'attenzione di tutti i giornali, non solo in Italia,, con la decisione di ...

Migranti - il Viminale accelera con la Tunisia : subito rimpatri sui charter Diciotti - 61% degli italiani sta con Salvini : Verrà applicato l’accordo già esistente che prevede il trasferimento con i voli organizzati dalla Direzione immigrazione della polizia: due alla settimana per 40 posti ciascuno, con relativa scorta a bordo. I primi partiranno nelle prossime ore

Migranti - Grandi (Unhcr) : “La Libia non è un paese sicuro. Italia e Francia lavorino a soluzione comune” : “Gli sbarchi devono avvenire nel porto sicuro di salvataggio. Poi la responsabilità deve essere condivisa. No, la Libia non è un paese di sbarco sicuro”. L’alto Commissario Delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, è in visita in Italia dal 12 al 14 settembre. “Come Nazioni Unite siamo stati molte volte sull’orlo di dire ‘non possiamo più lavorare in Libia, troppo pericoloso per i nostri ...

Migranti - anche la Grecia supera l'Italia per numero di sbarchi : mai così pochi dal 2014 : Non solo la Spagna, ma anche la Grecia ha superato l' Italia per numero di Migranti arrivati via mare. A renderlo noto è l' Oim , l'agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni. Su un totale di 74.

Migranti - Unchr a Italia : linguaggio politico non crei spazi abusi : Roma, 14 set., askanews, - 'Ho esortato il governo Italiano a vigilare, a sorvegliare a che il linguaggio della politica non crei spazi per abusi, violenze anche a sfondo razzistico. Non accuso nessuno, non sta a me farlo, non lo desidero e non intendo farlo'. Così Filippo Grandi, Alto Commissario per i ...

Lampedusa - 184 Migranti sbarcati : lite Italia-Malta/ Ultime notizie - si studia il rimpatrio lampo via aereo : 184 migranti sbarcati a Lampedusa su 7 barchini: Ultime notizie, ira Salvini 'Malta scarica ancora sull'Italia il problema'. Vertice Ue a Vienna.

(VIDEO) Salvini offeso dal Ministro Lussemburgo per la questione Migranti. Salvini : “Aiuto i figli Italiani!” : Migranti, a Vienna «scintille» fra Salvini e Ministro Lussemburgo Scambio feroce di battute tra il vicepremier e il Ministro degli Esteri del Lussemburgo, che cerca di interrompere più volte Salvini. Per poi farsi scappare una frase poco ortodossa: «Merde alors» Battibecco fra Matteo Salvini e il collega lussemberghese Asselborn durante l’intervento alla Conferenza di Vienna sulla sicurezza e l’immigrazione. Il titolare del Viminale, a un certo ...

Salute - Ministro Grillo : in Italia nessun allarme tubercolosi dai Migranti : “In Italia non c’è alcun allarme per la tubercolosi in relazione alla presenza di migranti, altrimenti il ministero e l’Istituto superiore di sanità lo avrebbero segnalato“: lo ha dichiarato il Ministro della Salute, Giulia Grillo, in merito a un allarme lanciato nei giorni scorsi dal Ministro Matteo Salvini su Facebook, in riferimento alla fuga da un centro di un migrante malato. L'articolo Salute, Ministro Grillo: in ...

Migranti - Frontex : ad agosto arrivi in Italia in calo del 62% - : Secondo gli ultimi dati dell'Agenzia europea, nei primi otto mesi del 2018 il nostro Paese ha registrato un diminuzione degli sbarchi dell'80% rispetto allo stesso periodo del 2017. La Spagna si ...

Scintille tra Salvini e il ministro degli esteri del Lussemburgo : "Ricordatevi di quando i Migranti erano italiani" : Diverbio, con imprecazione, tra Matteo Salvini e il ministro degli esteri del Lussemburgo Jean Asselborn al vertice di Vienna durante l'intervento del vicepremier leghista. Alla frase pronunciata da Salvini durante il suo intervento, "non abbiamo l'esigenza di avere nuovi schiavi per soppiantare i figli che non facciamo più", il collega lussemburghese ha sbottato per poi commentare con l'imprecazione "merde alors" (una sorta di "diamine") ...