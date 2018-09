Migranti | il ministro lussemburghese Asselborn attacca Salvini | “Usa metodi e toni dei

Germania - IL ministro Seehofer : 'ottimista sull'accordo con l'Italia sui Migranti ' : Il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer , si dice "ottimista" per quanto riguarda l'accordo in discussione con l'Italia sui rifugiati. "Lo chiuderemo", ha assicurato il leader dell'Unione ...

Migranti - Salvini : missioni in Africa con l'Ue - ministro Lussemburgo volgare : L'Italia ha concordato con il commissario Ue Dimitris Avramopoulos missioni congiunte nei Paesi Africa ni di partenza dei Migranti . Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini in conferenza stampa a Vienna insieme al collega austriaco Herbert Kickl. Salvini ha definito il ministro lussemburghese " volgare " e ha nuovamente attaccato Malta spiegando che "se ne frega dei suoi doveri".

Il litigio tra Salvini e il ministro degli Esteri del Lussemburgo sui Migranti : Salvini stava dicendo di essere contrario all'uso dell'immigrazione per sopperire alla mancanza di forza lavoro, gli è stato ricordato dei molti italiani sono andati all'estero per fare esattamente quella cosa The post Il litigio tra Salvini e il ministro degli Esteri del Lussemburgo sui migranti appeared first on Il Post.